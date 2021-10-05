آل الشيخ يعلق على المطاعم المشاركة في موسم الرياض:"شكله ما في رجيم"

الرياض (صدى):
شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للمطاعم المشاركة في موسم الرياض.
وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو، قائلا:"شكله مافي رجيم في موسم الرياض.. محتار وش ابدأ فيه".
وكان تركي آل الشيخ أعلن عن انطلاق موسم الرياض في 20 أكتوبر الجاري، موضحا أنه 7500 فعالية و10 معارض عالمية و350 عرض مسرحي وبطولة ألعاب إلكترونية و100 تجربة تفاعلية و18 مسرحية عربية و6 مسرحيات عالمية ومعارض ومزادات سيارات عالمية وحفلات غنائية عالمية و 70 مقهي و200 مطعم وأكثر من 30 طن ألعاب نارية وحفل مصارعة حرة.