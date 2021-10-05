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آل الشيخ يعلق على المطاعم المشاركة في موسم الرياض:"شكله ما في رجيم"

منذ ساعة
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آل الشيخ يعلق على المطاعم المشاركة في موسم الرياض:"شكله ما في رجيم"

الرياض (صدى):
شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للمطاعم المشاركة في موسم الرياض.

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو، قائلا:"شكله مافي رجيم في موسم الرياض.. محتار وش ابدأ فيه".

وكان تركي آل الشيخ أعلن عن انطلاق موسم الرياض في 20 أكتوبر الجاري، موضحا أنه 7500 فعالية و10 معارض عالمية و350 عرض مسرحي وبطولة ألعاب إلكترونية و100 تجربة تفاعلية و18 مسرحية عربية و6 مسرحيات عالمية ومعارض ومزادات سيارات عالمية وحفلات غنائية عالمية و 70 مقهي و200 مطعم وأكثر من 30 طن ألعاب نارية وحفل مصارعة حرة.

المطاعم
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
رجيم
مسرحيات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17909
منذ 48 دقيقة
شكله كذا .. هو كذا .. موسم كل شيء .. ايش معنى الأكل.. "أيش.معنى" عندنا في مكة وجدة وما حولها حتى المدينة .. تعني ليش لأ كما في الرياض والخرج والقصيم وما حولها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
كنت حاسس وتعليقي في صدى على بداية الموضوع انه ماهو معقولة السائق من ساعة تحرك الشاحنة ما اكتشف ان الفرامل ما تشتغل الا بعد...
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر يا زمان تغير ..
ابوبدر
افا تخرفن الزول الله يسعده .. 😂
الرمز
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر

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