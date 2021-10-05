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النرجسية!

منذ 8 ساعات
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صباح الحكيمي
صباح الحكيمي

(صدى):

أخبرني أحدهم يوماً، ما الفرق بين النرجسية والأنانية لم أكن أعرف حينها الفرق بينهما لكنني حاولت أن اقرأ أكثر عن هذا الموضوع واكتشفت أن الكثير ممن يعيشون بيننا يعانون من النرجسية وحب الذات المفرط، فهيا نعرف ما معنى النرجسية وكيف نعالجها؟

النرجسية تعني حب النفس أو الأنانية، وهو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور بالأهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين. وهذه الكلمة نسبة إلى أسطورة يونانية، ورد فيها أن نركسوس كان آية في الجمال وقد عشق نفسه حتى الموت عندما رأى وجهه في الماء...

والنرجسي يهتم كثيرا بمظهره وأناقته ويدقق كثيرا في اختيار ملابسه ويعنيه كيف يبدو في عيون الآخرين وكيف يثير إعجابهم، ويستفزه التجاهلُ من قبلهِم جداً، ويحنقه النقد ولا يريد أن يسمع إلا المديح وكلمات الإعجاب.

وربما يتحول إلى مرض قاتل أو يتحول إلى مرض نفسي، فصاحب النرجسية يجد نفسه دائما انه على حق وان الآخرين على خطأ وربما يكرهونه ونحو ذلك..

يصاحب الشخصية شعور غير عادي بالعظمة، يسيطر على صاحبها حب الذات وأهميتها، وأنه شخص نادر الوجود أو أنه من نوع خاص فريد لايمكن أن يفهمه إلا خاصة الناس. ينتظر من الآخرين احتراماً من نوع خاص لشخصه وأفكاره، وهو استغلالي، ابتزازي وصولي يستفيد من مزايا الآخرين وظروفهم في تحقيق مصالحه الشخصية، وهو غيور، متمركز حول ذاته يستميت من أجل الحصول على المناصب لا لتحقيق ذاته وإنما لتحقيق أهدافه الشخصية.لكن ما لا يدركه الكثيرون أنّ خلف هذا القناع، يقبع تقدير متدنٍ للذات وهشّ للغاية قد يتحطّم أمام أبسط انتقاد.

وأكثر مانشاهده في الزواج ومايؤثره النرجسي على منزل الزوجية من اضطهاد للآخرين وربما جعلهم يتحملون المسؤولية عوض عنه، ويحملهم مشاكل الأسرة والاولاد، والابتعاد عنهم بحبه لذاته فقط.

وهناك الكثير عن النرجسية فمنها العلميه والنفسية.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17923
منذ ساعة
وردة النرجس مكانها في الخيال عالي مثل مكانتها في الواقع

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
75 سنة. الى متى هذا التصابي؟
بلبل البحر
هذي أظافر؟؟؟
بلبل البحر
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى
بلبل البحر
هكذا الحال يموت العبد ولا يأخذ معه الا عمله. ويترك ماله لورثته.. ثم يرث الله الأرض وما عليها يوم القيامة وهو خير الوارثين
بلبل البحر
جزاك الله خيرا

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