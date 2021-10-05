نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل كتابه "الملف الأفغاني" في معرض الرياض الدولي للكتاب

منذ ساعة
12105
2
الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل كتابه "الملف الأفغاني" في معرض الرياض الدولي للكتاب

الرياض (صدى):
يشهد معرض الرياض الدولي للكتاب، بعد غد، الخميس، محاضرة يقدمها رئيس الاستخبارات الأسبق، صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، عن كتابه الجديد "الملف الأفغاني"، وذلك بالتزامن مع تدشين الطبعة العربية بالمعرض، المقام حاليًا بواجهة الرياض.

وسيجيب الأمير تركي الفيصل، خلال المحاضرة التي ستبدأ في السادسة والنصف مساءً، عن أسئلة الحضور عن محتوى الكتاب الذي يقدم من خلاله شهادة متكاملة عن الفترة الزمنية الأكثر أهمية وحساسية في التاريخ الأفغاني الحديث، وعلاقة المملكة بالملف الأفغاني من واقع رحلة عمله التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، وتحديدًا منذ أواخر عام 1977م حتى عام 2001م.

ويسلط الكتاب الجديد الضوء على عدد من الحقائق بشأن موقف المملكة من قضية أفغانستان على الساحة الدولية، كما من يساعد القارئ على أن يكوّن فكرة أدق عن قضية أفغانستان في تلك المرحلة الزمنية التي كانت فيها رئاسة الاستخبارات مسؤولة عن تعاملات المملكة مع أفغانستان.

ويحتوي كتاب "الملف الأفغاني" على 15 فصلا، يستعرض الأمير تركي من خلالها الغزو السوفيتي والرد الأفغاني الذي حدث في الفترة من 1979 إلى 1980م، ثم تتواصل الأحداث عبر الفصول المختلفة من الاستقلال غير المستقر إلى ظهور المجاهدين، وخط إمداد الأسلحة، وسنوات الحرب الأولى.

كما يسلط الكتاب الضوء على الجمعيات الخيرية والمتطوعون، ومكتب الخدمات، ودار الأنصار، مرورًا بنقطة تحول الحرب والانسحاب، واللويا جيرغا في روالبندي، وأزمة الكويت، وسقوط الدكتور نجيب الله، وصعود طالبان، وعلاقة طالبان وبن لادن، وصولا إلى الفصل الأخير، وما أطلق عليه سموه "في أعقاب الكارثة".

ويأتي طرح هذا الكتاب في الوقت الذي تشهد فيه أفغانستان فصولا جديدة من تاريخها بعد الانسحاب الأمريكي الأخير، لذا اكتسب هذا الكتاب أهمية مقرونة بأهمية الموقع السياسي الذي شغله الأمير تركي الفيصل في ذلك الوقت والعلاقة التي دامت لأكثر من عقدين بقضايا أفغانستان.

يذكر أن كتاب "الملف الأفغاني" صدر مؤخرا بالإنجليزية عن دار Arabian Publishing بلندن، وقد تم تدشين الطبعة الإنجليزية بحضور سمو الأمير تركي الفيصل في 22 سبتمبر الماضي، وتباع الطبعة العربية من الكتاب حاليًا بجناح المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135574
منذ ساعة
حفظك الله يا سمو الامير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17904
منذ ساعة
ملف حافل بدأ عام ١٤٠٠ من استدعاء الرئيس نجيب الله للإتحاد السوفيتي لإنقاذ حكمه .. يعني أنه بدأ بتدخل أجنبي واستمرت التداخلات حتى ١٤٤٤ وهذا يعني دخول ملف التأريخ في خمسة فصول معقدة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت

أخر الأخبار

"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسللل
"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسللل
منذ 32 ثانية 1005
آل الشيخ يعلق على المطاعم المشاركة في موسم الرياض:"شكله ما في رجيم"
آل الشيخ يعلق على المطاعم المشاركة في موسم الرياض:"شكله ما في رجيم"
منذ دقيقة 1012
تركي الدخيل: ولي العهد سيزور قريبًا الجناح السعودي في أكسبو 2020
تركي الدخيل: ولي العهد سيزور قريبًا الجناح السعودي في أكسبو 2020
منذ 21 دقيقة 1202
"الداخلية": رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين
"الداخلية": رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين
منذ 34 دقيقة 1232
"الغذاء والدواء" توضح حقيقة فوائد إضافة حمض الفوليك للشامبو
"الغذاء والدواء" توضح حقيقة فوائد إضافة حمض الفوليك للشامبو
منذ 46 دقيقة 1133
النرجسية!
النرجسية!
منذ 53 دقيقة 146
مجوهرات هند رستم النادرة  معروضة للبيع في مزاد علني 
مجوهرات هند رستم النادرة  معروضة للبيع في مزاد علني 
منذ 55 دقيقة 305
"الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائف بند التشغيل والصيانة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي
"الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائف بند التشغيل والصيانة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي
منذ 56 دقيقة 1189
وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
منذ ساعة 1250
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يخطط لفتح فروع جديدة بمناطق المملكة
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يخطط لفتح فروع جديدة بمناطق المملكة
منذ ساعة 1126