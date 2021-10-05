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بالفيديو.. جهود الأمن العام للقبض على المخالفين

منذ ساعة
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بالفيديو.. جهود الأمن العام للقبض على المخالفين

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق فيه جهود رجال الأمن في القبض على المخالفين والمحتالين بمختلف مناطق المملكة.

وقبضت شرطة الرياض على أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى الخارج وضبط بحوزتهم 1.360.586 ريالاً.

كما تم إيقاف مقيم من الجنسية الموريتانية ضبط بحوزته مواد مخدرة سلاح ناري في المدينة المنورة، والقبض على مقيمان انتحلا صفة موظف حكومي وقاما بسلب العمالة الوافدة في أبوعريش.

وضبطت شرطة الرياض "مقيم" نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.

وألقت شركة مكة المكرمة القبض على شخصان تورطا ببيع السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره "مقيم".

أما في جازان فيم القبض على مواطن ومقيم تورطا في جمع أموال مجهولة المصدر بلغت 2.0120.000 ريال وإيداعها في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة.

وألقت شرطة أبوعريش القبض أيضًا على ثلاثة مخالفين لنظام أمن المحدود من الجنسية اليمنية قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحتويه من مقتنيات ثمينة.

 

شرطة الرياض
الأمن العام
رجال الأمن
المخالفين
جرائم أموال مجهولة المصدر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135574
منذ ساعة
اجلدوهم وباالشواحط اشحطوهم حتى ينتثر الدم من جلودهم شخاليل مثل المنخل ..
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 110
منذ ساعة
جرائم اليمنيين هي ألأخطر وألأكثر من بين جميع الوافدين ... حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت

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