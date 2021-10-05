بالفيديو.. جهود الأمن العام للقبض على المخالفين

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق فيه جهود رجال الأمن في القبض على المخالفين والمحتالين بمختلف مناطق المملكة.
وقبضت شرطة الرياض على أربعة أشخاص ارتكبوا جرائم أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى الخارج وضبط بحوزتهم 1.360.586 ريالاً.
كما تم إيقاف مقيم من الجنسية الموريتانية ضبط بحوزته مواد مخدرة سلاح ناري في المدينة المنورة، والقبض على مقيمان انتحلا صفة موظف حكومي وقاما بسلب العمالة الوافدة في أبوعريش.
وضبطت شرطة الرياض "مقيم" نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
وألقت شركة مكة المكرمة القبض على شخصان تورطا ببيع السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره "مقيم".
أما في جازان فيم القبض على مواطن ومقيم تورطا في جمع أموال مجهولة المصدر بلغت 2.0120.000 ريال وإيداعها في حسابات بنكية لمؤسسات خاصة.
وألقت شرطة أبوعريش القبض أيضًا على ثلاثة مخالفين لنظام أمن المحدود من الجنسية اليمنية قاموا بالسطو على منازل وسرقة ما تحتويه من مقتنيات ثمينة.