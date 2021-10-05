إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية "صندوق الجيش"

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، قرار بإخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ صندوق الجيش بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).
جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري بصفته وكيلا عنه لتحديد جلسة الاستئناف للنظر بقضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
وكانت محكمة الوزراء قد عقدت قبل شهر، جلسة للنظر في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تمت إثارتها منذ قرابة عامين، ورفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بما فيهم الشيخ جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.