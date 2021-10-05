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إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية "صندوق الجيش"

منذ ساعة
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إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية "صندوق الجيش"

خالد الظفيري (صدى):

أصدرت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، قرار بإخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ صندوق الجيش بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

جاء ذلك بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري بصفته وكيلا عنه لتحديد جلسة الاستئناف للنظر بقضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وكانت محكمة الوزراء قد عقدت قبل شهر، جلسة للنظر في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تمت إثارتها منذ قرابة عامين، ورفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بما فيهم الشيخ جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقا.

قضية صندوق الجيش
الشيخ جابر المبارك
الاختلاسات
محكمة الوزراء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135574
منذ ساعة
افاااااااااااا ، يعني حاميها حراميهااا ....وشلون تجي هذي....!!؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17904
منذ ساعة
مثل صندوق الدنيا يا أبو محمد لو أطلعت عليه تلقى كل شيء،فيه .. ممكن تلقى حوت أزرق أكبر من الحوت الأبيض في داخله

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أحدث التعليقات

تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت

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