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رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير إلى 100% في مواجهات الأخضر

منذ ساعتين
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رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير إلى 100% في مواجهات الأخضر

ماجد محمد (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة أنه رغبة في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى %100 في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس 7 أكتوبر 2021م، وأمام الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، أن حضور الجماهير لهاتين المباراتين سيكون مقتصرا فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عاما)، والذين أكملوا الحصول على جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، وفقا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا".

كما تود الوزارة التأكيد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة تواجدهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة الجميع.

الصين
اليابان
المنتخب السعودي
وزارة الرياضة

التعليقات

فهد
فهد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
رفعوا الطاقة الاستيعابية ١٠٠٪؜ من اجل كورة وين سلامة المواطن ؟؟؟
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1543
منذ ساعة
بإذن الواحد الأحد مهزومين ولن نتأهل...

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أحدث التعليقات

تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت

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