الشاعرة حياة الزهراني موهبه شعرية منذ الطفولة

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
أحبت الحرف والكلمة منذ طفولتها المبكرة، وهي تكتب الخواطر الوجدانية والقصائد النثرية، والقصائد الوطنيه وكذلك قصائد الرثاء انتشر لها الكثير من القصائد في حب الوطن
فهي شاعره عاطفية صادقة وجريئة في التعبير عن ما بداخلها،وتبوح بمشاعرها جهرًا وعلنًا على مسامع الجميع، ترسم بالكلمات والحروف، وتنقل ما تفيض به روحها وعواطفها، بكل احساس،
حياة بكري شاعره تستهوي وتستوطن القلوب وتغزوها بكلامها العذب الرقراق، فهي كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس الأنثوية المتدفقة الفياضة باجمل القصائد :