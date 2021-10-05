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الشاعرة حياة الزهراني موهبه شعرية منذ الطفولة

منذ ساعتين
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الشاعرة حياة الزهراني موهبه شعرية منذ الطفولة

عبدالله محسن الغامدي (صدى):

أحبت الحرف والكلمة منذ طفولتها المبكرة، وهي تكتب الخواطر الوجدانية والقصائد النثرية، والقصائد الوطنيه وكذلك قصائد الرثاء انتشر لها الكثير من القصائد في حب الوطن

فهي شاعره عاطفية صادقة وجريئة في التعبير عن ما بداخلها،وتبوح بمشاعرها جهرًا وعلنًا على مسامع الجميع، ترسم بالكلمات والحروف، وتنقل ما تفيض به روحها وعواطفها، بكل احساس،

حياة بكري شاعره تستهوي وتستوطن القلوب وتغزوها بكلامها العذب الرقراق، فهي كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس الأنثوية المتدفقة الفياضة باجمل القصائد :

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17904
منذ ساعة
سلم بوحها


الوطن يحتاج لسان صادق صدوق يصادق على منجزاته
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135574
منذ 53 دقيقة
دكتور محمد ، هو انت قريت شي من بوحهاا ...؟؟
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83262
منذ 17 دقيقة
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن

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أحدث التعليقات

تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت

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