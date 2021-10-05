نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فوز الفهد ترد على سبب تمسكها بالعمل : من وأنا صغيرة بشتغل

منذ 10 ساعات
627
1
فوز الفهد ترد على سبب تمسكها بالعمل : من وأنا صغيرة بشتغل

أميرة خالد (صدى):

ردت فوز الفهد على سؤال حول تمسكها بالعمل رغم وضعها المادي الجيد وامتلاكها للكثير من المال، مؤكدة على أن العمل لا علاقة له بالوضع المادي أو الزواج.

وظهرت فوز الفهد في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، قائلة: "وايد ناس بيسألوني ليش بتشتغلي حتى بعد الزواج والله رازقك، ليش تشتغلين! أنا أحب الشغل، من وأنا صغيرة بشتغل".

وأضافت : " قبل الشغل هذا كنت أشتغل، وكنت بدرس وأشتغل، درست في الجامعة وبعدها اشتغلت في الجامعة، ودرست مالية، وكنت ناوية أكمل، لكن الله كتبلي باب الرزق هذا فكملت فيه.. أنا أحب الشغل".

وتابعت: "بس الفكرة اللي حابة الناس تغير تفكيرها عن هذا الموضوع، اللي هو إن الشغل لازم يكون مرتبط بالفقر والحاجة، الحقيقة إن الشغل مصدر رزق طبعاً وشي مهم، وبعدين تعالوا نفكر لو أنا سيبت الشغل رح إين! راح نفضل بنفكر في كل شي، ونفضل مركزين في تفاصيل كتير منها انشغال زوجك عنك، في الدوام أقصد، وغيره وغيره، فلازم الناس ما تربط الشغل بأنه للغني أو الفقير".

واختتمت: "ناس كتير وايد ابن فلان وبنت فلان، ومناصب مهمة وبيشتغلوا، لأن متل ما قلت لكم، الشغل مو عيب، والشغل ما له علاقة بالغني أو الفقير".

الزواج
العمل
الفهد
فوز الفهد
الشغل

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1881
منذ 25 دقيقة
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
75 سنة. الى متى هذا التصابي؟
بلبل البحر
هذي أظافر؟؟؟
بلبل البحر
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى
بلبل البحر
هكذا الحال يموت العبد ولا يأخذ معه الا عمله. ويترك ماله لورثته.. ثم يرث الله الأرض وما عليها يوم القيامة وهو خير الوارثين
بلبل البحر
جزاك الله خيرا

أخر الأخبار

"ريا وسكينة" .. ضبط عصابة نسائية تسرق السيدات في مصر
"ريا وسكينة" .. ضبط عصابة نسائية تسرق السيدات في مصر
منذ دقيقة 15
وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"
وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"
منذ 33 دقيقة 1312
ممثلة تقتل طفلها انتقامًا من طليقها!
ممثلة تقتل طفلها انتقامًا من طليقها!
منذ ساعة 431
مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله
مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله
منذ ساعة 1421
عرض زواج ينهي حياة شاب
عرض زواج ينهي حياة شاب
منذ ساعة 646
"الغذاء والدواء" تجيز "لورينيز- د" لتخفيف أعراض نزلات البرد
"الغذاء والدواء" تجيز "لورينيز- د" لتخفيف أعراض نزلات البرد
منذ ساعة 1284
الذيابي يكشف عن الوقت المناسب لشرب الماء والأعراض المصاحبة للعطش
الذيابي يكشف عن الوقت المناسب لشرب الماء والأعراض المصاحبة للعطش
منذ ساعتين 1623
شاهد.. لحظة القبض على مخالف بحوزته 2 مليون و450 ألف ريال في جازان 
شاهد.. لحظة القبض على مخالف بحوزته 2 مليون و450 ألف ريال في جازان 
منذ ساعتين 2109
بالفيديو.. القبض على مقيمين قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة
بالفيديو.. القبض على مقيمين قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة
منذ ساعتين 1496
"النيابة العامة" تكشف عقوبة تشغيل المتسلل إلى المملكة
"النيابة العامة" تكشف عقوبة تشغيل المتسلل إلى المملكة
منذ 3 ساعات 1474