فوز الفهد ترد على سبب تمسكها بالعمل : من وأنا صغيرة بشتغل

أميرة خالد (صدى):
ردت فوز الفهد على سؤال حول تمسكها بالعمل رغم وضعها المادي الجيد وامتلاكها للكثير من المال، مؤكدة على أن العمل لا علاقة له بالوضع المادي أو الزواج.
وظهرت فوز الفهد في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، قائلة: "وايد ناس بيسألوني ليش بتشتغلي حتى بعد الزواج والله رازقك، ليش تشتغلين! أنا أحب الشغل، من وأنا صغيرة بشتغل".
وأضافت : " قبل الشغل هذا كنت أشتغل، وكنت بدرس وأشتغل، درست في الجامعة وبعدها اشتغلت في الجامعة، ودرست مالية، وكنت ناوية أكمل، لكن الله كتبلي باب الرزق هذا فكملت فيه.. أنا أحب الشغل".
وتابعت: "بس الفكرة اللي حابة الناس تغير تفكيرها عن هذا الموضوع، اللي هو إن الشغل لازم يكون مرتبط بالفقر والحاجة، الحقيقة إن الشغل مصدر رزق طبعاً وشي مهم، وبعدين تعالوا نفكر لو أنا سيبت الشغل رح إين! راح نفضل بنفكر في كل شي، ونفضل مركزين في تفاصيل كتير منها انشغال زوجك عنك، في الدوام أقصد، وغيره وغيره، فلازم الناس ما تربط الشغل بأنه للغني أو الفقير".
واختتمت: "ناس كتير وايد ابن فلان وبنت فلان، ومناصب مهمة وبيشتغلوا، لأن متل ما قلت لكم، الشغل مو عيب، والشغل ما له علاقة بالغني أو الفقير".