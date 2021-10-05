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بالصور.. طليقة أغنى رجل في العالم على الرصيف

منذ ساعتين
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بالصور.. طليقة أغنى رجل في العالم على الرصيف

وكالات (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للمغنية الكندية جرايمز، طليقة إيلون ماسك_ أغنى رجل في العالم_ وهي مفترشة الأرض بأحد شوارع لوس أنجلوس، ممسكة بكتاب لكارل ماركس.

والتقطت عدسات مصورو صحافة المشاهير أو "الباباراتزي" جرايمز، التي انفصلت مؤخرا عن إيلون ماسك_ مؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا والمشتهر بكونه أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ200 مليار دولار، يوم الجمعة في وسط مدينة لوس أنجلوس بينما كانت تتصفح كتاب "البيان الشيوعي" المناهض للرأسمالية، في أول ظهور علني لها منذ إعلانها الانفصال عن إيلون ماسك.

جاءت الصور بعد أقل من أسبوع من إعلان ماسك كأغنى رجل، وهو مركز غالبا ما يتنافس عليه مع جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون.

كتاب
كارل ماركس
الرصيف
إيلون ماسك
أغنى رجل في العالم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135574
منذ ساعة
الى جهنم بإذن الله ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17904
منذ ساعة
سباليتي على لزانيا بالصوص البارد وورق الريحان خير منها ومن شكلها الذي يشبه صينية البشاميل بأفخاذ الدجاج الدهنية

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أحدث التعليقات

تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت

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