بالصور.. طليقة أغنى رجل في العالم على الرصيف

وكالات (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للمغنية الكندية جرايمز، طليقة إيلون ماسك_ أغنى رجل في العالم_ وهي مفترشة الأرض بأحد شوارع لوس أنجلوس، ممسكة بكتاب لكارل ماركس.
والتقطت عدسات مصورو صحافة المشاهير أو "الباباراتزي" جرايمز، التي انفصلت مؤخرا عن إيلون ماسك_ مؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا والمشتهر بكونه أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ200 مليار دولار، يوم الجمعة في وسط مدينة لوس أنجلوس بينما كانت تتصفح كتاب "البيان الشيوعي" المناهض للرأسمالية، في أول ظهور علني لها منذ إعلانها الانفصال عن إيلون ماسك.
جاءت الصور بعد أقل من أسبوع من إعلان ماسك كأغنى رجل، وهو مركز غالبا ما يتنافس عليه مع جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون.