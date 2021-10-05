خبير يكشف موعد انتهاء موجة متغير "دلتا"

واشنطن (صدى):
كشف الخبير الأمريكي سكوت جوتليب المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء (FDA) عن دلائل انتهاء موجة الدلتا إلى الأبد في غضون أشهر .
وأوضح الخبير الأمريكي خلال لقاء مع cnn إن طفرة دلتا ستنتهي إلى الأبد بحلول عيد الشكر نهاية نوفمبر المقبل، حيث سُئل سكوت جوتلي ، عن مسار الوباء الآن بعد أن تراجعت الإصابات الجديدة خلال فصل الصيف.بحسب ما ذكره موقع " bestlife"
وتابع أن الحالات تتراجع في أمريكا بسبب انخفاض حاد في الجنوب حيث قطعت الدلتا مسارها ، والآن ترى الفيروس ينتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد ، يشهد الغرب الأوسط زيادة في العدوى ، وكذلك شمال غرب المحيط الهادئ ، والشمال الشرقي
وأضاف: "أعتقد أنه بحلول عيد الشكر، من المحتمل أن تكون قد استكملت مسارها في جميع أنحاء البلاد",مشيرا إلى أن هذه هي آخر موجة كبيرة من العدوى، باستثناء شيء غير متوقع مثل ظهور متغير جديد يخترق المناعة التي يوفرها التطعيم أوالعدوى السابقة"، لذا يجب أن ينخفض معدل الانتشار في النهاية لموجة دلتا.