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خبير يكشف موعد انتهاء موجة متغير "دلتا"

منذ يوم
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خبير يكشف موعد انتهاء موجة متغير "دلتا"

واشنطن (صدى):
كشف الخبير الأمريكي سكوت جوتليب المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء (FDA) عن دلائل انتهاء موجة الدلتا إلى الأبد في غضون أشهر .

وأوضح الخبير الأمريكي خلال لقاء مع cnn إن طفرة دلتا ستنتهي إلى الأبد بحلول عيد الشكر نهاية نوفمبر المقبل، حيث سُئل سكوت جوتلي ، عن مسار الوباء الآن بعد أن تراجعت الإصابات الجديدة خلال فصل الصيف.بحسب ما ذكره موقع " bestlife"

وتابع أن الحالات تتراجع في أمريكا بسبب انخفاض حاد في الجنوب حيث قطعت الدلتا مسارها ، والآن ترى الفيروس ينتقل إلى أجزاء أخرى من البلاد ، يشهد الغرب الأوسط زيادة في العدوى ، وكذلك شمال غرب المحيط الهادئ ، والشمال الشرقي

وأضاف: "أعتقد أنه بحلول عيد الشكر، من المحتمل أن تكون قد استكملت مسارها في جميع أنحاء البلاد",مشيرا إلى أن هذه هي آخر موجة كبيرة من العدوى، باستثناء شيء غير متوقع مثل ظهور متغير جديد يخترق المناعة التي يوفرها التطعيم أوالعدوى السابقة"، لذا يجب أن ينخفض ​​معدل الانتشار في النهاية لموجة دلتا.

أمريكا
الغذاء والدواء
كورونا
متغير دلتا

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 789
منذ 36 دقيقة
كذب المنجمون ولو صدقوا العلم عند الله وحده لاشريك له
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135669
منذ 21 دقيقة
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..

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أحدث التعليقات

زائر
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر طيب يا اختنا لست محرومه الصبر طيب .. وكل ماهو آتٍ آت .. سعة الصدر زينه ...

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