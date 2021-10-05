بالفيديو.. التعليم تهنىء المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي على طريقتها الخاصة

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم التهنئة لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات بمناسبة حلول اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الاحتفال به 5 أكتوبر من كل عام.
وعبرت الوزارة عن امتنانها لجهود المعلمين والمعلمات على طريقتها الخاصة، وذلك بطرح أغنية تقديرا لجهودهم، مؤكدة أن المعلمين هم بناة النفوس والعقول وصانعو المستقبل.
واختفت وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلّم قلب التعليم النابض"، كما ستنظم اليوم احتفالية خاصة لهم بمقر الوزارة بالرياض؛ وسيتم خلالها تكريم عدد من المعلمين والمعلمات مِمَنْ صنعوا قصصاً للنجاح والتميّز خلال جائحة كورونا، كما ستتضمن احتفالية الوزارة بهذا اليوم تفعيل مشاركات الطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.