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بالفيديو.. التعليم تهنىء المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي على طريقتها الخاصة

منذ ساعة
1539
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بالفيديو.. التعليم تهنىء المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي على طريقتها الخاصة

الرياض (صدى):
وجهت وزارة التعليم التهنئة لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات بمناسبة حلول اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الاحتفال به 5 أكتوبر من كل عام.

وعبرت الوزارة عن امتنانها لجهود المعلمين والمعلمات على طريقتها الخاصة، وذلك بطرح أغنية تقديرا لجهودهم، مؤكدة أن المعلمين هم بناة النفوس والعقول وصانعو المستقبل.

واختفت وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلّم قلب التعليم النابض"، كما ستنظم اليوم احتفالية خاصة لهم بمقر الوزارة بالرياض؛ وسيتم خلالها تكريم عدد من المعلمين والمعلمات مِمَنْ صنعوا قصصاً للنجاح والتميّز خلال جائحة كورونا، كما ستتضمن احتفالية الوزارة بهذا اليوم تفعيل مشاركات الطلبة ومعلميهم في الفصول الافتراضية؛ للتعبير عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وتنظيم عدد من الأنشطة عن بُعد.

المعلمين
التعليم
اليوم العالمي للمعلم
جهود المعلمين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135563
منذ 34 دقيقة
اجل قابلتهم بأغنيه ... ياهملااالي ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
السيارات هذي من زمان موجوده وكثير من الشباب يقودها بس الاعلام مازان بعين الشي ينشره غير لان بنت لي تسوق مثل القحطانيه ام قهوه...
ابو سعود
ابو محمد و د. محمد .. خففوا دراما شوي
ابو محمد 😎 ✍️
شلوطوهم ..
بوصقر
باقي رأس الافعة سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
ابو محمد 😎 ✍️
العيب لما يجي من اهل العيب ، لا يستغرب .. ,, شف وجهها وبرطمها واستعذ باالله من هيك اشكال ..

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