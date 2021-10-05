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بالفيديو.. لاعب يعتدي بالضرب على حكم داخل أرضية الملعب

منذ 16 ساعة
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بالفيديو.. لاعب يعتدي بالضرب على حكم داخل أرضية الملعب

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة اعتداء لاعب على حكم داخل أرضية الملعب وذلك بركله في رأسه نتيجة احتسابه لضربة حرة غير مباشرة، في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتعرض الحكم رودريجو كريفيلارو، للهجوم من قبل اللاعب ويليام ريبيرو، من فريق ساو باولو-آر إس، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية،على ملعب إدموندو فيكس.

ووقع ذلك حين احتسب الحكم لضربة حرة غير مباشرة على اللاعب في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للقاء وهجمة غير مؤثرة، وهو ما تسبب في فقدان الحكم للوعي قبل أن يتم تعليق المباراة، ما استدعى دخول سيارة الإسعاف وتم نقل الحكم إلى مستشفى في فينانسيو أيريس، في المنطقة الوسطى من الولاية.

وتم اعتقال اللاعب ريبيرو بتهمة الشروع بالقتل من قبل الشرطة العسكرية مباشرة من أرض الملعب، بعدما أظهر الفيديو اللاعب وهو يوجه ركلة في رأس الحكم، الذي كان قد سقط بالفعل على الأرض.

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التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1004
منذ 56 دقيقة
لاعب خسيس ويستاهل الشطب والسجن والركل

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله كيف تفصل علشان الحمل يبغونها تجهض يعني
عندما يغيب المساء
يا محمد بخش اسمهم الزهارين الزهراني
ع. س. ع
انتو ابو الضغط يا خرقة القرنبع
ابو محمد 😎 ✍️
وليش كل هاالتعقيد ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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