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القهوة والكافيين تقلل خطر الإصابة بمرض "باركنسون"

منذ ساعتين
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القهوة والكافيين تقلل خطر الإصابة بمرض "باركنسون"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد مرض باركنسون، هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، وهو حالة تتضرر فيها أجزاء من الدماغ تدريجيا على مدار سنوات عديدة؛ حيث ينتج المرض عن فقدان الخلايا العصبية في جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء، وهي المسؤولة عن إنتاج مادة كيميائية تسمى الدوبامين.

وأوضحت دراسات علمية، أن القهوة والكافيين مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون؛ حيث أجرى باحثون تحليل تلوي للتحقيق في مدى قوة هذا الارتباط، وهدفت الدراسة إلى معرفة قدرة الكافيين على تعديل مرض باركنسون، سواء بالنسبة للأشخاص الأصحاء أو المرضى.

وأقدم الباحثون، على مسح قواعد البيانات الإلكترونية باستخدام مصطلحات تتعلق بمرض باركنسون والقهوة والمنتجات الغذائية المحتوية على الكافيين؛ حيث اتضح أن "الأفراد في المجموعة الصحية مع الاستهلاك المنتظم للكافيين لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بمرض باركنسون أثناء متابعة التقييم"؛ يتضح لهم أن "الكافيين أدى إلى تعديل مخاطر الإصابة بالأمراض وتطورها في مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، بين الأفراد الأصحاء أو المصابين بهذا المرض".

الكافيين
القهوة
الشلل الرعاش
باركنسون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135563
منذ ساعة
الله يعيين ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
السيارات هذي من زمان موجوده وكثير من الشباب يقودها بس الاعلام مازان بعين الشي ينشره غير لان بنت لي تسوق مثل القحطانيه ام قهوه...
ابو سعود
ابو محمد و د. محمد .. خففوا دراما شوي
ابو محمد 😎 ✍️
شلوطوهم ..
بوصقر
باقي رأس الافعة سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
ابو محمد 😎 ✍️
العيب لما يجي من اهل العيب ، لا يستغرب .. ,, شف وجهها وبرطمها واستعذ باالله من هيك اشكال ..

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