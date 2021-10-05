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حفل زفاف يتحول إلى مشاجرة بالسكاكين بسبب إحدى قريبات العريس

منذ ساعتين
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حفل زفاف يتحول إلى مشاجرة بالسكاكين بسبب إحدى قريبات العريس

نيودلهي (صدى):
تحول حفل زفاف في الهند إلى عراك و تشابك بالأيدي و الأسلحة البيضاء بسبب رغبة شقيق العروس في الزواج من إحدى قريبات العريس و لكن أسرتها محافظة و استشاطوا غضبا حينما شاهدها ابن عمها تقف مع شقيق العروس و تضحك .

تفصيلا، بدأ الأمر حينما خرج العريس و العروس إلى قاعة الإحتفال و بدأ الجميع في التهنئة و المباركة، و قام شقيق بالإقتراب من إحدى قريبات العريس و حاول أن يعبر لها عن إعجابه بها، و لكن تدخل إبن عمها حينما كان يسألها عن والدها ليقابله و يطلب يدها .

واستشاط إبن عم الفتاة غضبا حينما رآها تتحدث مع شاب غريب و تضحك له، فقام بالتعدي بالسب على الشاب و من ثم اندلع شجار بينه بالأسلحة البيضاء و السكاكين و بين شقيق العروس بسبب غيرته على إبنة عمه .

الهند
مشاجرة
العريس
السكاكين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135563
منذ ساعة
فوضويون ..

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أحدث التعليقات

ابو فهد
السيارات هذي من زمان موجوده وكثير من الشباب يقودها بس الاعلام مازان بعين الشي ينشره غير لان بنت لي تسوق مثل القحطانيه ام قهوه...
ابو سعود
ابو محمد و د. محمد .. خففوا دراما شوي
ابو محمد 😎 ✍️
شلوطوهم ..
بوصقر
باقي رأس الافعة سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
ابو محمد 😎 ✍️
العيب لما يجي من اهل العيب ، لا يستغرب .. ,, شف وجهها وبرطمها واستعذ باالله من هيك اشكال ..

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