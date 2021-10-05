حفل زفاف يتحول إلى مشاجرة بالسكاكين بسبب إحدى قريبات العريس

نيودلهي (صدى):
تحول حفل زفاف في الهند إلى عراك و تشابك بالأيدي و الأسلحة البيضاء بسبب رغبة شقيق العروس في الزواج من إحدى قريبات العريس و لكن أسرتها محافظة و استشاطوا غضبا حينما شاهدها ابن عمها تقف مع شقيق العروس و تضحك .
تفصيلا، بدأ الأمر حينما خرج العريس و العروس إلى قاعة الإحتفال و بدأ الجميع في التهنئة و المباركة، و قام شقيق بالإقتراب من إحدى قريبات العريس و حاول أن يعبر لها عن إعجابه بها، و لكن تدخل إبن عمها حينما كان يسألها عن والدها ليقابله و يطلب يدها .
واستشاط إبن عم الفتاة غضبا حينما رآها تتحدث مع شاب غريب و تضحك له، فقام بالتعدي بالسب على الشاب و من ثم اندلع شجار بينه بالأسلحة البيضاء و السكاكين و بين شقيق العروس بسبب غيرته على إبنة عمه .