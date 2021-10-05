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تدريب الكلاب البوليسية على التوقف عن الهجوم
منذ ساعتين
550
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135550
منذ 17 دقيقة
يعني بكذا يكون تدرب الكلب ابن الكلب ...؟؟
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ايش السالفه ..!؟
ابو محمد 😎 ✍️
المهم الامور ماشيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من تريله الحموله ثقيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني بكذا يكون تدرب الكلب ابن الكلب ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. ياله من بليد ..
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