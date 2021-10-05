بالفيديو.. وزير الطاقة: الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيمكننا من الانتقال إلى آفاق أكبر

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيعزز ويمكن بربط أكبر لمناطق أكبر.
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال حفل توقيع ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، أنه سيكون هذا الوريد الكهربائي رابطًا لما نسعى إليه لارتباط المنظومة العربية بعمل جماعي مشترك يمثل الجميع وسيشعر به الجميع وسيمكننا من الانتقال إلى آفاق أكبر وهو الربط العالمي مع دول أخرى في أوروبا وغير ذلك، بحسب "الإخبارية".
وأضاف وزير الطاقة، أنه بقدر ما يتم إنجازه بقدر ما يتم كسب ثقة مواطني ومواطنات المملكة ومصر، بقدر ما يكون هناك تعاون أكبر بين المملكة ومصر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص أو حتى شعور المواطنين في الدولتين بأن لهم عمقًا تاريخيًا في علاقاتهم الأسرية والشخصية، مؤكدًا أن المملكة حريصة على تحقيق تطلعات شعبي المملكة ومصر.
ويهدف الربط الكهربائي بين المملكة ومصر لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.