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تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن شارك في خلية إرهابية لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن

منذ ساعتين
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تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن شارك في خلية إرهابية لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية ، فيما يلي نصه: قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم مسلم بن محمد المحسن - سعودي الجنسية - على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والإعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (مالتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة أنطوت عليه من تمرد على ولي الأمر وخروج عن الطاعة، وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا،

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مسلم بن محمد المحسن، اليوم الثلاثاء 28 02 1443 هـ بالدمام بالمنطقة الشرقية.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها،

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.

حكم
المنطقة الشرقية
القتل

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10254
منذ ساعة
دا شرع الله طالما خان الوطن يستاهل القصاص
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 464
منذ ساعة
اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
ويكفينا شر الأشرار
اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135550
منذ 58 دقيقة
قواكم الله ياحماة الوطن بعد الله ، على كل فاسق مارق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايش السالفه ..!؟
ابو محمد 😎 ✍️
المهم الامور ماشيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من تريله الحموله ثقيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني بكذا يكون تدرب الكلب ابن الكلب ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. ياله من بليد ..

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