بالفيديو.. طائرة هندية عالقة أسفل جسر بأحد الشوارع

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن طائرة تابعة لشركة "طيران الهند" عالقة بشكل غريب تحت جسر مشاة على طريق دلهي - جوروجرام السريع خارج مطار دلهي، وتوقفت الطائرة تحت أحد الجسور بينما ظلت السيارات تمر بجانبها في الطريق السريع.
وأوضحت شركة الطيران أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص، لافتة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها الشخص المشتري.
وصرح متحدث باسم شركة "طيران الهند": "هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا لا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له"، بينما أضاف مسؤول في مطار دلهي، عند الاتصال به، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة.