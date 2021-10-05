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بالفيديو.. طائرة هندية عالقة أسفل جسر بأحد الشوارع

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. طائرة هندية عالقة أسفل جسر بأحد الشوارع

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن طائرة تابعة لشركة "طيران الهند" عالقة بشكل غريب تحت جسر مشاة على طريق دلهي - جوروجرام السريع خارج مطار دلهي، وتوقفت الطائرة تحت أحد الجسور بينما ظلت السيارات تمر بجانبها في الطريق السريع.

وأوضحت شركة الطيران أنه لم يكن هناك أي حادث مؤسف، حيث كانت الطائرة قديمة، وقد تم بيعها من قبل الشركة لأحد الأشخاص، لافتة إلى أن الحادثة وقعت بينما كان ينقلها الشخص المشتري.

وصرح متحدث باسم شركة "طيران الهند": "هذه طائرة قديمة خردة تم بيعها بالفعل من قبلنا لا توجد معلومات إضافية لأنها تتعلق بالشخص الذي تم بيعها له"، بينما أضاف مسؤول في مطار دلهي، عند الاتصال به، إنه لم تتأثر أي رحلة طيران أو طائرة عاملة جراء الحادثة.

الهند
جسر
طائرة مدنية
طيران الهند

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135563
منذ ساعة
ابو هنااد وتهاويله ولياليهم الطويله ..

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أحدث التعليقات

ابو سعود
ابو محمد و د. محمد .. خففوا دراما شوي
ابو محمد 😎 ✍️
شلوطوهم ..
بوصقر
باقي رأس الافعة سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
ابو محمد 😎 ✍️
العيب لما يجي من اهل العيب ، لا يستغرب .. ,, شف وجهها وبرطمها واستعذ باالله من هيك اشكال ..
ابوخالد القثيم
تسوق سياره احسن من تركب مع الفحل الاجنبي اللي يسمونه سواق زي حريم الاخونجيه

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