تفاصيل مثيرة لحياة مايكل جاكسون في البحرين

واشنطن (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، تفاصيل مثيرة عن نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون في البحرين قبل سنوات من وفاته.
وجاء ذلك نقلا عن كتاب "عندما التقى الشيخ بالملك" للكاتب معتز بشارة الذي يتحدث عن الفترة القصيرة التي قضاها مايكل جاكسون في البحرين برفقة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وهو النجل الثاني للعاهل البحريني.
وتذكر الموسيقي البحريني عمر شاهين تلك اللحظات في أوائل العام 2005 عندما طلب منه الشيخ عبدالله بن حمد إنشاء استوديو على أحدث طراز قبل وصول النجم العالمي.
وكان مايكل جاكسون يعاني من تبعات قضية التحرش بطفل قاصر في كاليفورنيا، حيث تأثرت صحته الجسدية والعقلية في وقت كان يسعى فيه ملك البوب لتجنب الإفلاس.
وتمكن الشيخ عبدالله أحد أكبر المعجبين بملك البوب من التعرف على جاكسون عن طريق شقيقه جيرمين جاكسون الذي كان منتظما على زيارة البحرين بعد اعتناقه الإسلام عام 1989.
ووصل جاكسون إلى البحرين بعد تبرئته من كافة التهم الموجه له في قضية التحرش وذلك للعمل على تسجيل ألبوم غنائي جديد في البحرين عبر شركة تسجيلات يمتلكها الشيخ عبدالله.
وقال أحمد الخان، المستشار المالي الذي عينه الشيخ للعمل مع الفنان الأميركي، أن الشيخ عبدالله ساعد مايكل على التعافي, حيث منحوا فيلا فاخرة بالقرب مسكن الشيخ، بالإضافة إلى سيارة رولز رويس بسائق وحماية أمنية.
ووقع جاكسون عقدا يتضمن ألبوما تعاونيا مع الشيخ عبدالله، وقيل إن ملك البوب والشيخ عبدالله أصبحا صديقين سريعين، واستمعا إلى الموسيقى معا وابتكرا أفكارا لتسجيل أغاني جديدة.
وبدأ جاكسون يخرج تدريجيا من الفيلا المنعزلة ليختلط مع السكان المحليين ويذهب لمراكز التسوق، متنكرا بزي عباءة نسائية سوداء.
في حين قال مدير التسجيل الخاص بملك البوب في ذلك الوقت، غاي هولمز، "لو لم يتراجع جاكسون عن صفقة ألبومه مع الشيخ، لكان من الممكن تفادي المأساة".
وأضاف: "الخطة التي وضعناها كانت جيدة حقا وطويلة المدى. أعتقد أنه سيكون على قيد الحياة اليوم لو تمسك بكلمته".
وكان الفريق الاستشاري لجاكسون في البحرين أعلنوا أنهم أعادوا تمويل ديونه التي تتمثل في قرض شخصي ضخم، مما منح ملك البوب دفعة نقدية بنحو 30 مليون دولار وشريان حياة مالي.
وتابع : عندما كان يشكك بمستقبله الفني في البحرين، بدأ جاكسون في التفكير بتقديم عروض للعودة إلى المسرح بعد حصوله على عروض من قبل مروجين، وفقا لهولمز.
وأضاف : "كان هذا غبيا للغاية. المروجون كانوا يتحدثون عن تقديمه لحفلات كاملة مقابل مبالغ مالية كبيرة"، لافتا إلى أن جاكسون لم يكن قادرا جسديا على تقديم حفلات حية لساعتين.
وغادر جاكسون البلاد في يونيو 2006، وأعلن لاحقا أنه قطع العلاقات مع هولمز وبقية فريقه في البحرين.
و رفع الشيخ عبدالله بن حمد دعوى قضائية ضد جاكسون في محكمة لندن العليا في عام 2008، قائلا إنه أنفق 7 ملايين دولار على النجم في شكل قروض ونفقات، حيث ادعى جاكسون أنها كانت هدايا وأنه وقع العقد تحت الإكراه.