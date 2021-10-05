نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طرق لفرد الشعر بدون حرارة

منذ ساعة
1552
1
طرق لفرد الشعر بدون حرارة

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
أظهرت الأبحاث أن استخدام مجفف الشعر يمكن أن يجعل الشعر جاف وخشن، حيث أن الحرارة هي من أكثر أسباب تلف الشعر شيوعاً.

ويمكن فرد الشعر بطرق عديده منها استخدام منتجات التمليس والتنعيم حيث تحتوي على مكونات مثل الكيراتين التي تنعم شعرك.

ويستخدم السيليكون في العديد من منتجات العناية بالشعر لتنعيم شعرك، حيث أن السيليكون المستخدم في منتجات العناية بالشعرسيترك الشعر ناعماً وحريرياً.

ويعتبر لف الشعر هو أسلوب فرد آخر هذه الطريقة تتطلب منك رباطًاً مطاطياً وبعض دبابيس الشعر الطويلة ووشاحاً للحفاظ على الشعر الملفوف في مكانه. اتركيه طوال الليل، وسيكون شعرك مفروداً في الصباح.

ويمكن العلاج بالزيت الساخن، سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع. يمكنك زيادة الكمية المطلوبة بناءً على طول شعرك وسمكه. ضعي الزيت على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل غسله.

زيت
الشعر
فرد الشعر
حرارة
مجفف الشعر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135535
منذ ساعة
انبسطن يا بنات ، وحتى اشباه البنات كذالك ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
دا شرع الله طالما خان الوطن يستاهل القصاص
الماهر
وين المشكله والغرابه مو ياكلون كلاب مبسوطه ياصدى انه ياكل كبده
المهم
إستنزاف بمعنى الكلمه. والبلد متشبع من هؤلاء.
dfs
واثقل شي على المراة التهميش وعدم النظر اليها
dfs
فيه نوع من النساء تحاول لفت الانتباه والانظار باي طريقة كانت حتى ان بعضهم تقوم بعمل افلام اباحية فقط من اجل لفت الانتباه واثارة...

أخر الأخبار

الهلال الأحمر يستقبل أكثر من 6 آلاف بلاغًا إسعافيًا خلال سبتمبر بالعاصمة المقدّسة
الهلال الأحمر يستقبل أكثر من 6 آلاف بلاغًا إسعافيًا خلال سبتمبر بالعاصمة المقدّسة
منذ 24 دقيقة 1404
مواصفات وأسعار مرسيدس G-CLASS موديل 2021
مواصفات وأسعار مرسيدس G-CLASS موديل 2021
منذ 29 دقيقة 1369
بالفيديو.. وزير الطاقة: الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيمكننا من الانتقال إلى آفاق أكبر
بالفيديو.. وزير الطاقة: الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيمكننا من الانتقال إلى آفاق أكبر
منذ 34 دقيقة 1396
تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن شارك في خلية إرهابية لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن
تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن شارك في خلية إرهابية لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن
منذ 54 دقيقة 11930
وزير الصحة : الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً
وزير الصحة : الحصول على جرعتين من اللقاح مهم جداً
منذ 59 دقيقة 1586
بالفيديو.. طائرة هندية عالقة أسفل جسر بأحد الشوارع
بالفيديو.. طائرة هندية عالقة أسفل جسر بأحد الشوارع
منذ ساعة 720
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة
منذ ساعة 1492
القبض على شخصين لجمعهم اموالًا مجهولة المصدر تجاوزت مليوني ريال بجازان
القبض على شخصين لجمعهم اموالًا مجهولة المصدر تجاوزت مليوني ريال بجازان
منذ ساعة 1542
غسل الأسنان يحمي من الإصابة بأمراض القلب
غسل الأسنان يحمي من الإصابة بأمراض القلب
منذ ساعة 1379
الغذاء والدواء : نصائح لمنع انتقال الميكروبات على ألواح التقطيع
الغذاء والدواء : نصائح لمنع انتقال الميكروبات على ألواح التقطيع
منذ ساعة 1417