طرق لفرد الشعر بدون حرارة

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
أظهرت الأبحاث أن استخدام مجفف الشعر يمكن أن يجعل الشعر جاف وخشن، حيث أن الحرارة هي من أكثر أسباب تلف الشعر شيوعاً.
ويمكن فرد الشعر بطرق عديده منها استخدام منتجات التمليس والتنعيم حيث تحتوي على مكونات مثل الكيراتين التي تنعم شعرك.
ويستخدم السيليكون في العديد من منتجات العناية بالشعر لتنعيم شعرك، حيث أن السيليكون المستخدم في منتجات العناية بالشعرسيترك الشعر ناعماً وحريرياً.
ويعتبر لف الشعر هو أسلوب فرد آخر هذه الطريقة تتطلب منك رباطًاً مطاطياً وبعض دبابيس الشعر الطويلة ووشاحاً للحفاظ على الشعر الملفوف في مكانه. اتركيه طوال الليل، وسيكون شعرك مفروداً في الصباح.
ويمكن العلاج بالزيت الساخن، سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع. يمكنك زيادة الكمية المطلوبة بناءً على طول شعرك وسمكه. ضعي الزيت على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل غسله.