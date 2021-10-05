علامات تظهر على الساق تشير لارتفاع الكوليسترول

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
يحتوي الكوليسترول على العديد من الفوائد الصحية الهامة، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا، وارتفاع نسبته في الدم يعني أن الشخص لديه الكثير من الكوليسترول الضار، والذي يُعرف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.
ويجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أن يكونوا يقظين في جميع الأوقات ومتابعة الأعراض والعلامات التي تشير إلى ارتفاع الكوليسترول وتشمل هذه العلامات تقلصات مؤلمة في الساقين، وخدر أو ضعف في الساقين، وبطء نمو الشعر على الساقين، وبرودة في أسفل الساق أو القدم على جانب واحد، ونبض ضعيف في الساقين بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
وعند ارتفاع نسبة الكوليسترول، لابد من تغيير النظام الغذائي، أو زيادة كمية التمارين التي تمارسها. وهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا. والنهج الأمثل هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.