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تصوير الطعام ونشره قبل تناوله يسبب أضرار بالصحة

منذ ساعة
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تصوير الطعام ونشره قبل تناوله يسبب أضرار بالصحة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أصدرت دراسة حديثة أجرتها جامعة "ساوث جورجيا" الأمريكية، تحذيرات من تصوير الطعام ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي قبل تناوله، نظراً لما تسببه تلك العادة من أضرار بالصحة.

وأوضحت الدراسة، إن الأشخاص الذين يصورون وجباتهم يستغرقون وقتاً أطول ليشعروا بالشبع، ويكون لديهم رغبة كبيرة في تناول وجبة ثانية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وزن الجسم، على المدى البعيد، لافتة إلى أن مشاركة الصور عبر وسائل التواصل له تأثير سلبي على زيادة الوزن بشكل غير مباشر؛ لأنه يغير طريقة إدراك الدماغ للطعام ويزيد الرغبة في الحصول على المزيد من السعرات الحرارية.

وأشارت إلى أن ذكريات الطعام يمكن أن تفتح الشهية وتؤثر على مقدار الأكل الذي يحتاجه الجسم، مضيفة أن صور الطعام تجعل مذاق الطعام أفضل، حيث إن الدماغ يُصبح أكثر تركيزاً على رائحته ومذاقه، موضحة أن ذلك يؤدي إلى فتح الشهية وطلب كميات أكثر من الطعام وبالتالي تزيد السمنة.

وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة حديثة
تصوير الطعام
أضرار بالصحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135550
منذ 28 دقيقة
مافيه داعي للتصوير من اصله ......

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايش السالفه ..!؟
ابو محمد 😎 ✍️
المهم الامور ماشيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من تريله الحموله ثقيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني بكذا يكون تدرب الكلب ابن الكلب ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. ياله من بليد ..

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