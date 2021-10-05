ليفربول يعلق على بصق أحد مشجعيه على طاقم تدريب مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
نشر نادي ليفربول بيانًا رسميًا، أمس الاثنين، للتعليق على واقعة بصق أحد مشجعيه على الطاقم التدريبي لمانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين أول أمس، والتي انتهت بنتيجة 2-2، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السابعة للبريميرليج.
وقال ليفربول في البيان: "نجري تحقيقًا كاملًا، ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مانشستر سيتي، لجمع الأدلة من الأفراد الذين شاهدوا الحادث، بالإضافة إلى تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة".
وتابع: "الأدلة التي تم جمعها حتى الآن كبيرة، وإذا تطلب الأمر، فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد، نظرًا لاحتمال توجيه تهم جنائية، وسيخضع أيضًا صاحب هذه الواقعة لعقوبات من جانب إدارة النادي"، مختتمًا: "أنفيلد هو منزلنا وسنضمن أنه بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين، ولن نسمح للسلوك غير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي".