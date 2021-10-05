نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ليفربول يعلق على بصق أحد مشجعيه على طاقم تدريب مانشستر سيتي

منذ 21 ساعة
2232
1
ليفربول يعلق على بصق أحد مشجعيه على طاقم تدريب مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
نشر نادي ليفربول بيانًا رسميًا، أمس الاثنين، للتعليق على واقعة بصق أحد مشجعيه على الطاقم التدريبي لمانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين أول أمس، والتي انتهت بنتيجة 2-2، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السابعة للبريميرليج.

وقال ليفربول في البيان: "نجري تحقيقًا كاملًا، ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مانشستر سيتي، لجمع الأدلة من الأفراد الذين شاهدوا الحادث، بالإضافة إلى تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة".

وتابع: "الأدلة التي تم جمعها حتى الآن كبيرة، وإذا تطلب الأمر، فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد، نظرًا لاحتمال توجيه تهم جنائية، وسيخضع أيضًا صاحب هذه الواقعة لعقوبات من جانب إدارة النادي"، مختتمًا: "أنفيلد هو منزلنا وسنضمن أنه بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين، ولن نسمح للسلوك غير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي".

 

مانشستر سيتي
ليفربول
الدوري الإنجليزي
طاقم تدريبي
ملعب أنفيلد

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1004
منذ 53 دقيقة
الأخلاق قبل كل شيء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله كيف تفصل علشان الحمل يبغونها تجهض يعني
عندما يغيب المساء
يا محمد بخش اسمهم الزهارين الزهراني
ع. س. ع
انتو ابو الضغط يا خرقة القرنبع
ابو محمد 😎 ✍️
وليش كل هاالتعقيد ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
منذ 9 دقائق 1063
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
منذ 29 دقيقة 195
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 31 دقيقة 1113
إعادة محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الفساد الشهيرة
إعادة محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الفساد الشهيرة
منذ 37 دقيقة 1249
نوال الزغبي تحيي حفلا ضخما في العراق
نوال الزغبي تحيي حفلا ضخما في العراق
منذ 53 دقيقة 232
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها
منذ ساعة 1441
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي
منذ ساعة 499
مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده
مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده
منذ ساعة 1571
أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !
أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !
منذ ساعتين 503
"طيران أديل" توفر وظائف لحديثي التخرج من الجنسين
"طيران أديل" توفر وظائف لحديثي التخرج من الجنسين
منذ ساعتين 1581