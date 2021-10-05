أوروبا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للبالغين

وكالات (صدى):
قررت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بعد ستّة أشهر على الأقل من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضدّ فيروس كورونا.
وأجازت الوكالة الأوروبية إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر (واسمه التجاري كوميرناتي) وكذلك أيضاً من لقاح موديرنا، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقلّ من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية.
وأوضحت الوكالة أنّها رصدت "زيادة في مستويات الأجسام المضادّة عند تلقّي جرعة ثالثة من لقاح" فايزر.