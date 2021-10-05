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مشاهير سقطوا في فخ الإدمان وتغلبوا عليه

منذ ساعتين
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مشاهير سقطوا في فخ الإدمان وتغلبوا عليه

واشنطن (صدى):
يتعرض الفنانون في هوليوود لضغوطات في الحياة؛ لذلك يتجهون إلى المخدرات، حيث هناك بعض المشاهير أدمنوا المخدرات وشرب الكحول، وتمكنوا من التعافي تمامًا.

وأقدم الممثل بين أفليك فى منتصف عام 2018 على أخذ جرعة كبيرة من الكحول، الأمر الذى جعله يلجأ إلى مصحات العلاج من الإدمان وذلك بعد خسارة زوجته الفنانة جينيفر جارنر وبعدها حبيبته عارضة الأزياء، فيما أدمنت درو باريمور المخدرات في سن التاسعة من عمرها، وذلك عقب انفصال والداها.

وعاشت درو مع والدتها التي كانت تصطحبها معها يوميًا إلى الملاهى الليلية، مما دفعها إلى تعاطي المخدرات وشرب الكحول؛ ما دفعها لدخول مصحة عقلية وهى فى سن الـ13 من عمرها واستطاعت أن تتعافى تمامًا من الإدمان بعد فترة، بينما كانت أنجلينا جولي تعاني من الإدمان لفترة طويلة بحياتها.

واشتهر روبرت داوني جونيور بتعاطي المخدرات مع والده، وفي الوقت الذى رُشح فيه لجائزة أوسكار عن دوره فى فيلم Chaplin، تم القبض عليه بتهمة تعاطي الكوكاكيين والهيروين، ثم تم القبض عليه ثانية عام 1999 لمدة سنة بسبب الإدمان أيضًا؛ ليقرر أن يتعافى من المخدرات خاصة بعدما أعطت له زوجته سوزان داونى إنذارًا أخيرًا عام 2003، واتبع داوني برنامج علاج طبي ونفسي ورياضي حتى يتعافى بشكل نهائي.

 

 

المخدرات
أنجلينا جولي
هوليوود
الإدمان
الكحول
فن ومشاهير
بين أفليك
روبرت داوني جونيور

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135529
منذ 32 دقيقة
زين ..

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أحدث التعليقات

مها
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
هلالي
الخرقاوي ما يدري ان الزعيم محقق دوري ابطال اسيا هههههههههههههههه
هلالي
رئيس النصر عبدالرزاق حمدالله يحسم من مرتبه 40% , ونعم الرئيس ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
قرم
الله يحفظنا بحفظه. والله يعينهم يارب.

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