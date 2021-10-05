دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا

واشنطن (صدى):
كشفت بيانات عن انخفاض فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا إلى 47 في المئة من 88 في المئة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.
وأوضحت البيانات التي نشرت في دورية «لانسيت» الطبية أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح تستمر بنسبة 90 في المئة لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار.
وذكر باحثون أن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.
وأضافت البيانات أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا كانت 93 في المئة بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53 في المئة بعد أربعة أشهر، وفي مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا انخفضت الفاعلية إلى 67 في المئة من 97 في المئة.