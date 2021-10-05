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دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا

منذ 5 ساعات
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دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا

واشنطن (صدى):
كشفت بيانات عن انخفاض فاعلية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا إلى 47 في المئة من 88 في المئة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

وأوضحت البيانات التي نشرت في دورية «لانسيت» الطبية أن تحليل بيانات فاعلية اللقاح تستمر بنسبة 90 في المئة لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة متحور دلتا سريع الانتشار.

وذكر باحثون أن السبب هو تراجع فاعليته مع الوقت وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس.

وأضافت البيانات أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا كانت 93 في المئة بعد الشهر الأول ثم انخفضت إلى 53 في المئة بعد أربعة أشهر، وفي مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا انخفضت الفاعلية إلى 67 في المئة من 97 في المئة.

 

كورونا
لقاح كورونا
لقاح فايزر
متحور دلتا
لانسيت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135550
منذ 28 دقيقة
الله يستر ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ايش السالفه ..!؟
ابو محمد 😎 ✍️
المهم الامور ماشيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من تريله الحموله ثقيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني بكذا يكون تدرب الكلب ابن الكلب ...؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. ياله من بليد ..

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