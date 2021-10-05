نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس «فيسبوك»: عودة الخدمات كاملة قد تستغرق بعض الوقت

منذ ساعة
1389
1
رئيس «فيسبوك»: عودة الخدمات كاملة قد تستغرق بعض الوقت

وكالات (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن عودة خدمات الشركة عبر الإنترنت بنسبة 100% قد تستغرق بعض الوقت.

وقال مارك زوكربيرغ: "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف"؛ حيث كانت تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» قد عادت إلى العمل مجددا، بعد خسائر بالمليارات تكبدها الشركة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتسببت ساعات معدودات من انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي، في خسائر بالمليارات؛ حيث أن خسائر مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك، فيما تراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل.

 

فيسبوك
واتساب
إنستغرام
الإنترنت
وسائل التواصل الاجتماعي
مارك زوكربيرغ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17907
منذ 43 دقيقة
الشطار فيسوا الفيس واستنقروا الانستقرام وواتسوا الواتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعووود
يسحب .....؟؟؟؟ ههههههههههه مو عارفين شلون يعملو لنفسهم اسطورة .... الجابر صناعة اعلامية مزيفة ولا يعرف يلعب ابدا لكن مافي غير اسطورة واحد في...
Zoolعالمي
ههههههههههههه قمر صناعي يكتسح جميع الأقمار الصناعية وستجعلنا ننسى قنوات بي إن سبورت وفي الاخير نشاهد فريقك الطواقي نهايه مؤلمه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه محلي
Zoolعالمي
الثامنة للزعيم بإذن الواحد الأحد ههههههههههههههههههههههههههههههه لا تنسى انك وضيع اسياء ومطرود اسياء ومتذيل التصفيات الاوليه خروجك امام الفريق الايراني بكرامه احسن مايدق خشمك...
Husiin
مستغرب فيه ناس للحين تروح حفلات غنائيه هههههههههههههههههههههههه ترى بطلوها من ايام التسعينات كل شي بالجوال يوصل لحد عندك هذا اذا فيه طرب او...
Zoolعالمي
نجاة محمد/ مالك ومال الكوره خليك في الترعه ونادي المنوفيه

أخر الأخبار

أوروبا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للبالغين
أوروبا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للبالغين
منذ 19 دقيقة 1357
بيانات مستخدمي فيسبوك معروضة للبيع على صفحات الهاكرز
بيانات مستخدمي فيسبوك معروضة للبيع على صفحات الهاكرز
منذ 29 دقيقة 1438
شركات أوروبية تعلن إفلاسها بعد ارتفاع أسعار الغاز
شركات أوروبية تعلن إفلاسها بعد ارتفاع أسعار الغاز
منذ 49 دقيقة 1583
بالفيديو.. رد فعل أحمد عز على أحد المعجبين طلب منه مالاً
بالفيديو.. رد فعل أحمد عز على أحد المعجبين طلب منه مالاً
منذ 54 دقيقة 762
مشاهير سقطوا في فخ الإدمان وتغلبوا عليه
مشاهير سقطوا في فخ الإدمان وتغلبوا عليه
منذ 59 دقيقة 770
دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا
دراسة: انخفاض فاعلية لقاح فايزر ضد كورونا
منذ ساعة 1720
شركة هوندا تبدأ بيع سيارتها عبر الإنترنت
شركة هوندا تبدأ بيع سيارتها عبر الإنترنت
منذ ساعة 1506
رئيس «فيسبوك»: عودة الخدمات كاملة قد تستغرق بعض الوقت
رئيس «فيسبوك»: عودة الخدمات كاملة قد تستغرق بعض الوقت
منذ ساعة 1389
سوني تتجه الى الخيال العلمي للتوصل إلى أفكار جديدة
سوني تتجه الى الخيال العلمي للتوصل إلى أفكار جديدة
منذ ساعة 1408
أب وابنه ينهالا بالضرب على زوجتيهما لخروجهما من المنزل
أب وابنه ينهالا بالضرب على زوجتيهما لخروجهما من المنزل
منذ ساعة 846