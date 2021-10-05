رئيس «فيسبوك»: عودة الخدمات كاملة قد تستغرق بعض الوقت

وكالات (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن عودة خدمات الشركة عبر الإنترنت بنسبة 100% قد تستغرق بعض الوقت.
وقال مارك زوكربيرغ: "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف"؛ حيث كانت تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» قد عادت إلى العمل مجددا، بعد خسائر بالمليارات تكبدها الشركة خلال الساعات القليلة الماضية.
وتسببت ساعات معدودات من انقطاع وسائل التواصل الاجتماعي، في خسائر بالمليارات؛ حيث أن خسائر مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك، فيما تراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل.