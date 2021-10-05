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أب وابنه ينهالا بالضرب على زوجتيهما لخروجهما من المنزل

منذ 7 ساعات
1991
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أب وابنه ينهالا بالضرب على زوجتيهما لخروجهما من المنزل

خالد الظفيري (صدى):
استغاثت زوجتان في الكويت، بعمليات وزارة الداخلية، وذلك بعد تعرضهما للضرب المبرح على يد زوجيهما.

ووجهت الامرأتان اتهاماً لزوجيهما بالاعتداء عليهما بالضرب، عقاباً لهما لخروجهما من المنزل من دون إذن.

ويعيش المشتكى بحقه وابنه في منزل واحد، وفوجئا لدى عودتهما إلى المنزل، بعدم وجود زوجتيهما الأمر الذي أثار غضبهما.

وبعد عودتهما وبسؤالهما عن وجهتهما، ذكرتا أنهما ذهبتا إلى الجمعية لشراء بعض الأغراض، لينهالا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة، واستنجدتا بعمليات وزارة الداخلية، فتوجه إلى المكان رجال الأمن وأحالوا جميع الأطراف إلى القسم.

وسجلت الزوجتان قضية عنف أسري أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وزارة الداخلية
الكويت
عنف اسري
الشرطة الكويتية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135563
منذ 51 دقيقة
تستاهلان الضرب المبرح ..

... لابد للمرأه إذن من زوجها من اجل الخروج لأي غرض كان ..

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أحدث التعليقات

ابو سعود
ابو محمد و د. محمد .. خففوا دراما شوي
ابو محمد 😎 ✍️
شلوطوهم ..
بوصقر
باقي رأس الافعة سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
ابو محمد 😎 ✍️
العيب لما يجي من اهل العيب ، لا يستغرب .. ,, شف وجهها وبرطمها واستعذ باالله من هيك اشكال ..
ابوخالد القثيم
تسوق سياره احسن من تركب مع الفحل الاجنبي اللي يسمونه سواق زي حريم الاخونجيه

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