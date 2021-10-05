أب وابنه ينهالا بالضرب على زوجتيهما لخروجهما من المنزل

خالد الظفيري (صدى):
استغاثت زوجتان في الكويت، بعمليات وزارة الداخلية، وذلك بعد تعرضهما للضرب المبرح على يد زوجيهما.
ووجهت الامرأتان اتهاماً لزوجيهما بالاعتداء عليهما بالضرب، عقاباً لهما لخروجهما من المنزل من دون إذن.
ويعيش المشتكى بحقه وابنه في منزل واحد، وفوجئا لدى عودتهما إلى المنزل، بعدم وجود زوجتيهما الأمر الذي أثار غضبهما.
وبعد عودتهما وبسؤالهما عن وجهتهما، ذكرتا أنهما ذهبتا إلى الجمعية لشراء بعض الأغراض، لينهالا عليهما بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة، واستنجدتا بعمليات وزارة الداخلية، فتوجه إلى المكان رجال الأمن وأحالوا جميع الأطراف إلى القسم.
وسجلت الزوجتان قضية عنف أسري أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق.