سوني تتجه الى الخيال العلمي للتوصل إلى أفكار جديدة

وكالات (صدى):
ابتكرت شركة سوني اليابانية أفكار لمنتجات وخدمات جديدة تستند فيها إلى قصص الخيال العلمي ، ويتم إنشاؤها من خلال التعاون بين كتاب الخيال العلمي والمصممين الشباب.
وتقدم قصص الخيال العلمي نظرة خاطفة على المستقبل المتصور مع الخيال الجريء للمؤلفين، ويتم استخدام التفاصيل المضمنة في العقود المستقبلية المتخيلة لتطوير المنتجات والخدمات. تسمى هذه الطريقة بالنماذج الأولية للخيال العلمي.
وقدمت جائحة كورونا مشاهد مثل تلك الموجودة في أفلام الخيال العلمي، مثل المدن الفارغة بشكل مخيف بسبب الإغلاق، بدأت الشركات اليابانية بما في ذلك سوني في استكشاف طرق غير تقليدية للتوصل إلى أفكار جديدة.
وقامت سوني بوضع منتجات وخدمات في الشكل تظهر في القصص التي تم إعدادها من خلال ورش العمل بين الكتاب والمصممين مع 2050 و طوكيو و الرومانسية ، والتي تم تحديدها ككلمات رئيسية للموضوع الشامل.