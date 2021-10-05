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لقطة من الماضي الجميل الملك خالد والأمير سلطان
منذ 7 ساعات
1464
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 465
منذ ساعة
اللهم ارحم الملك خالد والامير سلطان واجمعنا بهم في جنات الفردوس.
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135563
منذ 57 دقيقة
الله يرحمهما برحمته الواسعه .. آمين ...
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14479
منذ 53 دقيقة
آمين يارب..
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أحدث التعليقات
ابو سعود
ابو محمد و د. محمد .. خففوا دراما شوي
ابو محمد 😎 ✍️
شلوطوهم ..
بوصقر
باقي رأس الافعة سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
ابو محمد 😎 ✍️
العيب لما يجي من اهل العيب ، لا يستغرب .. ,, شف وجهها وبرطمها واستعذ باالله من هيك اشكال ..
ابوخالد القثيم
تسوق سياره احسن من تركب مع الفحل الاجنبي اللي يسمونه سواق زي حريم الاخونجيه
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