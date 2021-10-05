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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1227
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وداي الدواسر والسليل) والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران , كما يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى مترين,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135526
منذ 48 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

الوايلي
مسوين زحمه واشغلتونا التذاكر لو كانت تباع بالبقالات ما احد راح ياخذها خلوا عنكم الاكشن الزايد الله يصلح حالنا وحالكم
الوايلي
الناس بلشانه بعيشتها وهذا بلشان بالتطبيل
محمد
والله جاكم الصينيون يالامريكان طفل سكت هياطكم والله فضيحة
kooooool
ha ha ha ha ah ha haha
kooooool
ha ha ha ha ah ha haha

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