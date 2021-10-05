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فيديو..سفير الصين لدى المملكة يفطر "كبدة"

منذ ساعة
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فيديو..سفير الصين لدى المملكة يفطر "كبدة"

عادل الحربي (صدى):
ظهر السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بداخل أحد المطاعم لشراء وجبة "كبدة" للإفطار.

ونشر السفير الصيني مقطع فيديو وثق قيامة بتناول الكبدة، معلقا: "سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين".

وأوضح السفير الصيني الذي بدى سعيدًا أثناء تناول الكبدة، أنها كانت تجربة ناجحة قائلا: "جربتها وكان طعمها لذيذ جدا".

وفي وقت سابق، كان السفير الصيني لدى المملكة صرح بأنه بحاجة لتعلم المزيد عن ثقافة المملكة، قائلا: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية".

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الكبدة
تشن وي تشينغ
سفير الصين في السعودية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135526
منذ 46 دقيقة
كل من الاكل الطيب يا تشن ابن تشنق واتركوا عنكم اكل الخفافيش ..

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أحدث التعليقات

الوايلي
مسوين زحمه واشغلتونا التذاكر لو كانت تباع بالبقالات ما احد راح ياخذها خلوا عنكم الاكشن الزايد الله يصلح حالنا وحالكم
الوايلي
الناس بلشانه بعيشتها وهذا بلشان بالتطبيل
محمد
والله جاكم الصينيون يالامريكان طفل سكت هياطكم والله فضيحة
kooooool
ha ha ha ha ah ha haha
kooooool
ha ha ha ha ah ha haha

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