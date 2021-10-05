فيديو..سفير الصين لدى المملكة يفطر "كبدة"

عادل الحربي (صدى):
ظهر السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بداخل أحد المطاعم لشراء وجبة "كبدة" للإفطار.
ونشر السفير الصيني مقطع فيديو وثق قيامة بتناول الكبدة، معلقا: "سمعت أن الكبدة من وجبات الإفطار التقليدية للأصدقاء السعوديين".
وأوضح السفير الصيني الذي بدى سعيدًا أثناء تناول الكبدة، أنها كانت تجربة ناجحة قائلا: "جربتها وكان طعمها لذيذ جدا".
وفي وقت سابق، كان السفير الصيني لدى المملكة صرح بأنه بحاجة لتعلم المزيد عن ثقافة المملكة، قائلا: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية".
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