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العنزي لتركي : كيف يمكن أن نحكم على هدف النصر على الباطن بالعين المجردة
منذ 8 ساعات
878
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التعليقات
الاســــــــــــــــــــيـــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة صعبة قـــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــ
عدد التعليقات : 2971
منذ 36 دقيقة
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أحدث التعليقات
سعووود
يسحب .....؟؟؟؟ ههههههههههه مو عارفين شلون يعملو لنفسهم اسطورة .... الجابر صناعة اعلامية مزيفة ولا يعرف يلعب ابدا لكن مافي غير اسطورة واحد في...
Zoolعالمي
ههههههههههههه قمر صناعي يكتسح جميع الأقمار الصناعية وستجعلنا ننسى قنوات بي إن سبورت وفي الاخير نشاهد فريقك الطواقي نهايه مؤلمه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه محلي
Zoolعالمي
الثامنة للزعيم بإذن الواحد الأحد ههههههههههههههههههههههههههههههه لا تنسى انك وضيع اسياء ومطرود اسياء ومتذيل التصفيات الاوليه خروجك امام الفريق الايراني بكرامه احسن مايدق خشمك...
Husiin
مستغرب فيه ناس للحين تروح حفلات غنائيه هههههههههههههههههههههههه ترى بطلوها من ايام التسعينات كل شي بالجوال يوصل لحد عندك هذا اذا فيه طرب او...
Zoolعالمي
نجاة محمد/ مالك ومال الكوره خليك في الترعه ونادي المنوفيه
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