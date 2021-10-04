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"بافرط" يتحدث عن أسعار التذاكر في فعاليات موسم الرياض

منذ 9 ساعات
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"بافرط" يتحدث عن أسعار التذاكر في فعاليات موسم الرياض

الرياض (صدى):
تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه المهندس فيصل بافرط، عن أسعار التذاكر في فعاليات موسم الرياض.

وقال فيصل بافرط، خلال مداخلة بقناة العربية، إن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وجهنا بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء أن تكون أسعار تذاكر فعاليات الموسم في متناول الجميع.

وأشار:"حول ما يخص السوق السوداء عملنا مع سدايا وتطبيق توكلنا للربط بين بيع التذاكر بالتطبيق للحد من السوق السوداء ومراقبة شراء الناس للتذاكر".

وأوضح:"أجرينا عدة دراسات عالمية فيما يخص ارتفاع الأسعار  عالميا ومحليا على مستوى المنطقة"، لافتا:" وجدنا أسعار منافسة وأقل مما نجده في المستوى العالمي والمحلي".

 

فعاليات
أسعار
تذاكر
موسم الرياض
تركي آل الشيخ
فيصل بافرط

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 151
منذ 7 ساعات
اهم شي متناول الجميع؟؟؟؟؟

ههههههههههههههه
الملل
الملل عدد التعليقات : 25
منذ 5 ساعات
مثل ماقال تركي خذ قرض واصرفه علي الترفيه وسدد 5سنوات
الوايلي
الوايلي عدد التعليقات : 150
منذ ساعة
مسوين زحمه واشغلتونا التذاكر لو كانت تباع بالبقالات ما احد راح ياخذها خلوا عنكم الاكشن الزايد الله يصلح حالنا وحالكم
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 676
منذ ساعة
لو بلاش ماني جاي .

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