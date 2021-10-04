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"يزو" فيروس جديد يثير رعب اليابان

منذ ساعة
1609
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"يزو" فيروس جديد يثير رعب اليابان

طوكيو (صدى):
رصد العلماء في اليابان فيروسًا غامضًا وغير معروف، يمكن أن يصيب البشر وينتقل عن طريق القراد، أطلقوا عليه اسم "يزو" .

ويعتقد أن الفيروس الجديد ينتقل عن طريق لدغات القراد، وتشمل أعراضه الحمى، وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.

وأوضحت "كيتا ماتسونو"، عالمة الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو اليابانية، أن 7 أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس ولحسن الحظ ، لم تكن هناك وفيات مؤكدة، ومع ذلك يعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج جامعة هوكايدو لمعرفة المزيد عن انتشاره.

وأضافت: "كل حالات الإصابة بفيروس يزو التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات، لكن من المحتمل جدًا أن يكون المرض موجودًا خارج هوكايدو ، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره".

اليابان
فيروسات
حمى
فيروس يزو

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1876
منذ 39 دقيقة
نعوذ بالله من سيء الأسقام ، اللهم احفظنا من هذه الأوبئة وأنعم علينا بالعافية والايمان

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكيمة
بلبل البحر
الله يكتبه في الشهداء
بدر
مبطبل حقير
بندر الحربي
اهم شي متناول الجميع؟؟؟؟؟ ههههههههههههههه
بلبل البحر
نعوذ بالله من سيء الأسقام ، اللهم احفظنا من هذه الأوبئة وأنعم علينا بالعافية والايمان

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