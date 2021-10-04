"يزو" فيروس جديد يثير رعب اليابان

طوكيو (صدى):
رصد العلماء في اليابان فيروسًا غامضًا وغير معروف، يمكن أن يصيب البشر وينتقل عن طريق القراد، أطلقوا عليه اسم "يزو" .
ويعتقد أن الفيروس الجديد ينتقل عن طريق لدغات القراد، وتشمل أعراضه الحمى، وانخفاض الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.
وأوضحت "كيتا ماتسونو"، عالمة الفيروسات في المعهد الدولي لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة هوكايدو اليابانية، أن 7 أشخاص على الأقل في اليابان أصيبوا بالفيروس ولحسن الحظ ، لم تكن هناك وفيات مؤكدة، ومع ذلك يعتقد الخبراء اليابانيون أن الفيروس يحتاج إلى التحقيق خارج جامعة هوكايدو لمعرفة المزيد عن انتشاره.
وأضافت: "كل حالات الإصابة بفيروس يزو التي نعرفها حتى الآن لم تتحول إلى وفيات، لكن من المحتمل جدًا أن يكون المرض موجودًا خارج هوكايدو ، لذلك نحتاج إلى التحقيق بشكل عاجل في انتشاره".