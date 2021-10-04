"بافرط" يتحدث عن أسعار التذاكر في فعاليات موسم الرياض

الرياض (صدى):
تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه المهندس فيصل بافرط، عن أسعار التذاكر في فعاليات موسم الرياض.
وقال فيصل بافرط، خلال مداخلة بقناة العربية، إن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وجهنا بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء أن تكون أسعار تذاكر فعاليات الموسم في متناول الجميع.
وأشار:"حول ما يخص السوق السوداء عملنا مع سدايا وتطبيق توكلنا للربط بين بيع التذاكر بالتطبيق للحد من السوق السوداء ومراقبة شراء الناس للتذاكر".
وأوضح:"أجرينا عدة دراسات عالمية فيما يخص ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا على مستوى المنطقة"، لافتا:" وجدنا أسعار منافسة وأقل مما نجده في المستوى العالمي والمحلي".