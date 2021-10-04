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كندة علوش تكشف عن سر سعادتها بتعطل تطبيقات التواصل 

منذ 6 ساعات
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كندة علوش تكشف عن سر سعادتها بتعطل تطبيقات التواصل 

القاهرة (صدى):

أبدت الفنانة السورية كندة علوش، سعادتها بتعطُّل تطبيقات التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وإنستجرام.

وقالت كندة علوش:"بعد العطل اللي صاير لواتساب وإنستغرام وفسيبوك، بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الأبليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن سبب أمنيتها هو رغبتها أن "نأخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها"، 

كما وصفت كندة علوش التفاف الناس حول تلك المنصات بأنه "جنان وإدمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل"، حيث تساءلت:"بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا".

فيسبوك
واتساب
إنستجرام”
تطبيقات التواصل
كندة علوش
جنان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135522
منذ 38 دقيقة
تمام يالنت علوووش .. انا مايهمونوووش ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرفع عنهم ما اصابهم ويعوضهم خيراً مما فقدوا ، ولا يبعد عنا ما اصابهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
كلاااب يربون كلااااب ..
Ali G
عد يابيتا حيث كنت لعلك تجد من يحن عليك أن تتوب الله والناس ماهم مسؤلين عنك بعد هذا الغياب الطويل لم تفكر في اهلك...

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