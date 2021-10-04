كندة علوش تكشف عن سر سعادتها بتعطل تطبيقات التواصل 

القاهرة (صدى):
أبدت الفنانة السورية كندة علوش، سعادتها بتعطُّل تطبيقات التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وإنستجرام.
وقالت كندة علوش:"بعد العطل اللي صاير لواتساب وإنستغرام وفسيبوك، بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الأبليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأشارت إلى أن سبب أمنيتها هو رغبتها أن "نأخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها"،
كما وصفت كندة علوش التفاف الناس حول تلك المنصات بأنه "جنان وإدمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصل"، حيث تساءلت:"بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا".