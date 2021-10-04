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السيول الجارفة تقتحم مدن سلطنة عمان
منذ 8 ساعات
1290
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135522
منذ 22 دقيقة
الله يرفع عنهم ما اصابهم ويعوضهم خيراً مما فقدوا ، ولا يبعد عنا ما اصابهم .. آمين ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرفع عنهم ما اصابهم ويعوضهم خيراً مما فقدوا ، ولا يبعد عنا ما اصابهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
كلاااب يربون كلااااب ..
Ali G
عد يابيتا حيث كنت لعلك تجد من يحن عليك أن تتوب الله والناس ماهم مسؤلين عنك بعد هذا الغياب الطويل لم تفكر في اهلك...
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