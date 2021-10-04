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بالفيديو.. الطيار جزاع الشمري يروي قصص رحلاته مع ملوك المملكة

منذ ساعة
13405
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بالفيديو.. الطيار جزاع الشمري يروي قصص رحلاته مع ملوك المملكة

عادل الحربي (صدى):
روى كابتن طيار "جزاع الشمري" قصص رحلاته مع ملوك المملكة في الخطوط السعودية منذ الستينات الميلادية.

وقال "الشمري" عن رحلاته: "طيرت بأمير حائل في سنة 1964 ميلاديًا من الرياض إلى الحائل وطيرت الأمير عبدالعزيز المساعد وهو ولده أمير الشمال رحمهم الله"، وفقًا لحديثه في برنامج "الراصد".

وأضاف: "موعد الرحلة مع الأمير عبدالعزيز المساعد كانت الساعة 7 من الرياض للحائل ولاقيته جاي الساعة 6 وجالس على الكرسي".

واستكمل: "وطيرت بالملك فهد كان وزير داخلية وكان جاي من الزهران للرياض، وكذلك الملك سلمان كان أميرًا للرياض آنذاك عام 1968 كنت وطلعت كابتن هذه الرحلة من جدة للندن".

الرياض
الخطوط السعودية
لندن
الملك فهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الكابتن جزاع الشمري
رحلات الملوك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135510
منذ ساعة
الله يعطيك الصحة والعافيه .. بس غريبه ما حسّنت او جددت اسمك ..

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أحدث التعليقات

سعيد
سبحان الله كان في الهلال غير مرضى والان اخذ وضعه في الشباب وان شاء الله في المنتخب
مايباخ
الصين تقول نحن هنا وقد تكون ملعوبه منها ، وقد يكون عمر الطفل اختيارا ذكيا لعدم مساءلته قانونيا نظرا لصغر سنه
نمرود
كان سيئ مع الهلال لكن راح للشباب ابدع
ابوبدر
سبحان الله اعطاها شيء واخذ منها شيء . الله المستعان . الله يهديها ويصلح حالها ويتوب عليها ويغفر لها عن اعمالها
عندما يغيب المساء
الله المستعان اتذكر يوم مات ابي جت وحده من المحاضرات قالت تقسمي حزنك طول السنين

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