بالفيديو.. الطيار جزاع الشمري يروي قصص رحلاته مع ملوك المملكة

عادل الحربي (صدى):
روى كابتن طيار "جزاع الشمري" قصص رحلاته مع ملوك المملكة في الخطوط السعودية منذ الستينات الميلادية.
وقال "الشمري" عن رحلاته: "طيرت بأمير حائل في سنة 1964 ميلاديًا من الرياض إلى الحائل وطيرت الأمير عبدالعزيز المساعد وهو ولده أمير الشمال رحمهم الله"، وفقًا لحديثه في برنامج "الراصد".
وأضاف: "موعد الرحلة مع الأمير عبدالعزيز المساعد كانت الساعة 7 من الرياض للحائل ولاقيته جاي الساعة 6 وجالس على الكرسي".
واستكمل: "وطيرت بالملك فهد كان وزير داخلية وكان جاي من الزهران للرياض، وكذلك الملك سلمان كان أميرًا للرياض آنذاك عام 1968 كنت وطلعت كابتن هذه الرحلة من جدة للندن".