"جسر الملك فهد" يوضح اشتراطات سفر من هم دون 18 عامًا إلى البحرين

الرياض (صدى):
أجابت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على عدد من الاستفسارات الواردة إليها بشأن سفر من هم دون ١٨ عام إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.
وأوضحت المؤسسة أن من تظهر حالته في تطبيق توكلنا محصن أكمل جرعات اللقاح لا يتطلب وجود فحص (PCR).
أما من لا تظهر حالته في تطبيق توكلنا محصن أكمل جرعات اللقاح لمن هم دون ١٨ عام وأكبر من ٦ أعوام يتطلب وجود فحص (PCR) لا تتعدى مدته ٧٢ ساعة.
أما عند اجراء الفحص بالجسر يتطلب حجر لمدة ٥ أيام، كما لا يتطلب وجود فحص لاقل من ٦ أعوام.
كما أكدت أنه يتطلب الالتزام بالإجراءات المطبقة من الجانب السعودي بالحصول على بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد-١٩ لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.