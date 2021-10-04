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"جسر الملك فهد" يوضح اشتراطات سفر من هم دون 18 عامًا إلى البحرين

منذ 38 دقيقة
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"جسر الملك فهد" يوضح اشتراطات سفر من هم دون 18 عامًا إلى البحرين

الرياض (صدى):
أجابت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على عدد من الاستفسارات الواردة إليها بشأن سفر من هم دون ١٨ عام إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.

وأوضحت المؤسسة أن من تظهر حالته في تطبيق توكلنا محصن أكمل جرعات اللقاح لا يتطلب وجود فحص (PCR).

أما من لا تظهر حالته في تطبيق توكلنا محصن أكمل جرعات اللقاح لمن هم دون ١٨ عام وأكبر من ٦ أعوام يتطلب وجود فحص (PCR) لا تتعدى مدته ٧٢ ساعة.

أما عند اجراء الفحص بالجسر يتطلب حجر لمدة ٥ أيام، كما لا يتطلب وجود فحص لاقل من ٦ أعوام.

كما أكدت أنه يتطلب الالتزام بالإجراءات المطبقة من الجانب السعودي بالحصول على بوليصة تأمين معتمدة تغطي مخاطر كوفيد-١٩ لمن لم يتحصل على الجرعتين من الفئات السنية المحددة.

البحرين
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
كوفيد-19
تطبيق توكلنا
محصن
بوليصة تأمين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135508
منذ 7 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
المللل
ايه يايوم القيامه ايه يايوم الحساب ايه يايوم الجنه والنار ايه يايوم تشيب لها الولادان ايه يايوم تشهد عليها الجوارح والارض والناس ايه يا...
ابو محمد 😎 ✍️
مشغل الكرين بهيم والأبهم منه اللي باالسله ، وشلون يبيه يرفع والواير واصل حده ..عجايب ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..

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