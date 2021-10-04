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كلن على همه سرى
منذ 3 ساعات
1489
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 503
منذ 20 دقيقة
قلعتك قلعه
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135508
منذ 19 دقيقة
وانتي سالمه وغانمه .. صح لسانتز ...
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ايه يايوم القيامه ايه يايوم الحساب ايه يايوم الجنه والنار ايه يايوم تشيب لها الولادان ايه يايوم تشهد عليها الجوارح والارض والناس ايه يا...
ابو محمد 😎 ✍️
مشغل الكرين بهيم والأبهم منه اللي باالسله ، وشلون يبيه يرفع والواير واصل حده ..عجايب ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
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