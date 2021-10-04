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سامي الجابر يسحب الحارس الامريكي ويسجل هدف عام 1995 م
منذ 18 ساعة
2190
1
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التعليقات
سعووود
عدد التعليقات : 111
منذ ساعة
يسحب .....؟؟؟؟ ههههههههههه مو عارفين شلون يعملو لنفسهم اسطورة .... الجابر صناعة اعلامية مزيفة ولا يعرف يلعب ابدا لكن مافي غير اسطورة واحد في الشرق الأوسط هو مااااااااااااااجد عبدالله
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أحدث التعليقات
مها
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
هلالي
الخرقاوي ما يدري ان الزعيم محقق دوري ابطال اسيا هههههههههههههههه
هلالي
رئيس النصر عبدالرزاق حمدالله يحسم من مرتبه 40% , ونعم الرئيس ههههه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
قرم
الله يحفظنا بحفظه. والله يعينهم يارب.
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