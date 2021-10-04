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"مختص" عن حادثة تمارا: يمكن للثعابين دخول دورات المياه

منذ 4 ساعات
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"مختص" عن حادثة تمارا: يمكن للثعابين دخول دورات المياه

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور محمد الاحيدب، المتخصص في آثار وعلاج سموم الثعابين والعقارب وإنتاج الأمصال، أنه يمكن للثعبان الدخول لكرسي الحمام العربي أو الإفرنجي.

وذكر "الاحيدب" أن الثعبان يستطيع الوقوف في الهواء بثلث طوله ولعل أبرزها "الكوبرا العربية"، فإذا وجد هذا الثعبان ما يسنده من جدار أو كرسي حمام فإنه يستطيع الوقوف بثلثي طوله، وفقًا لموقع "العربية".

وعن قصة "الطفلة تمارا" التي تسببت لدغة الثعبان في وفاتها، أضاف: "صادفتُ العديد من القصص المؤلمة التي تتعلق بتسلل الثعابين إلى المنازل، وقصة الطفلة تمارا بين هذه القصص، فأي ثعبان طوله 70 سم، يمكن أن يرتفع إلى 30 سم ليدخل إلى كرسي الحمام".

وفيما يتعلق بأسباب تواجد الثعابين في كرسي الحمام، تابع: "بعض الحوادث التي وجد الثعبان في كرسي الحمام لم تكن بسبب مجاري الصرف الصحي، فقد تكون بسبب فتح ماسورة الصرف الصحي، خاصة إذا كان المكان مهجورا وجافًا".

وأكد أيضًا على ضرورة أخذ التدابير اللازمة وغلق مداخل المنازل والاستراحات والمزارع بشكل كامل، فالباب الرئيسي لابد أن يسد بقطعة رخام ولابد من تلافي وجود أي فتحه حتى لا تتمكن الثعابين والحشرات من الدخول إلى المنزل.

وكان ثعبان قد أنهى حياة الطفلة تمارا عبدالرحمن البالغة من العمر 6 سنوات بعد تسلسله إلى المنزل؛ حيث ترصد الثعبان للطفلة في دورة المياه ولدغها وعلى الفور نقلت إلى مستشفى عسير المركزي بأبها وفارقت الحياة بعد نقلها للعناية المركزة.

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الحشرات
الثعبان
الطفلة تمارا
دخول الثعبان للمنازل
الثعابين بدورات المياه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135510
منذ ساعة
كلام مهم ..

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أحدث التعليقات

سعيد
سبحان الله كان في الهلال غير مرضى والان اخذ وضعه في الشباب وان شاء الله في المنتخب
مايباخ
الصين تقول نحن هنا وقد تكون ملعوبه منها ، وقد يكون عمر الطفل اختيارا ذكيا لعدم مساءلته قانونيا نظرا لصغر سنه
نمرود
كان سيئ مع الهلال لكن راح للشباب ابدع
ابوبدر
سبحان الله اعطاها شيء واخذ منها شيء . الله المستعان . الله يهديها ويصلح حالها ويتوب عليها ويغفر لها عن اعمالها
عندما يغيب المساء
الله المستعان اتذكر يوم مات ابي جت وحده من المحاضرات قالت تقسمي حزنك طول السنين

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