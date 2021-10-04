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آل الشيخ يتحدث عن المدرب المسؤول عن اختيار لاعبي الهلال والنصر لمباراة باريس سان جيرمان "فيديو"

منذ 3 ساعات
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آل الشيخ يتحدث عن المدرب المسؤول عن اختيار لاعبي الهلال والنصر لمباراة باريس سان جيرمان "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن المدرب المسؤول عن اختيار لاعبي الهلال والنصر لمباراة باريس سان جيرمان.

وقال تركي آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة الأولى بين باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر خلال اليومين القادمين سنعلن عن اسم المدرب المسؤول عن اختيار اللاعبين من الهلال والنصر بمافيهم اللاعبين الأجانب.

وأشار:"المباراة الثانية نحن في طور التعاقد و لو ركزنا في الفيديو بنلقط ما هي المباراة"، موضحا:"لو صرحنا قبل ما نخلص الأوراق ممكن تتعطل أشياء ولكن لن تقل عن مباراة باريس سان جيرمان".

 

النصر
الهلال
باريس سان جيرمان
مباراة
تركي آل الشيخ

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2712
منذ ساعة
وين القنوات الرياضية اللي تقول إنك ستبث عليها جميع بطولات العالم بل أنك ستضع قمر صناعي يكتسح جميع الأقمار الصناعية وستجعلنا ننسى قنوات بي إن سبورت ونقلها ومعلقينها والاستديوهات التحليلية لجميع الألعاب والا ناسينا طال عمرك والا ما نستاهل نحن في الانتظار وغداً لناظرة قريب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
المللل
ايه يايوم القيامه ايه يايوم الحساب ايه يايوم الجنه والنار ايه يايوم تشيب لها الولادان ايه يايوم تشهد عليها الجوارح والارض والناس ايه يا...
ابو محمد 😎 ✍️
مشغل الكرين بهيم والأبهم منه اللي باالسله ، وشلون يبيه يرفع والواير واصل حده ..عجايب ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..

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