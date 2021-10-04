آل الشيخ يتحدث عن المدرب المسؤول عن اختيار لاعبي الهلال والنصر لمباراة باريس سان جيرمان "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن المدرب المسؤول عن اختيار لاعبي الهلال والنصر لمباراة باريس سان جيرمان.
وقال تركي آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة الأولى بين باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر خلال اليومين القادمين سنعلن عن اسم المدرب المسؤول عن اختيار اللاعبين من الهلال والنصر بمافيهم اللاعبين الأجانب.
وأشار:"المباراة الثانية نحن في طور التعاقد و لو ركزنا في الفيديو بنلقط ما هي المباراة"، موضحا:"لو صرحنا قبل ما نخلص الأوراق ممكن تتعطل أشياء ولكن لن تقل عن مباراة باريس سان جيرمان".