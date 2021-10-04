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بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية

منذ ساعتين
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بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية

الرياض (صدى):
بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية أمس، في تسلُّم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم.وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.وتتيح المنصة الإلكترونية عملية الشراء حتى ١٥ ديسمبر المقبل، فيما يمكن للزوار معاينة الأسلحة من خلال شراء تذاكر دخول لمنصة الأسلحة، عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب تحديد يوم الزيارة ووقتها.

وخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة تذكرة التميز لجناح الأسلحة، وتتيح منصة عرض للأسلحة المميزة، وأماكن خاصة للجلوس في منطقة كبار الشخصيات، مع بطاقة خاصة، والاستقبال من المدخل الرئيس، وخدمات الضيافة، وخدمة صف السيارات، ومرافق خاصة أثناء الوجود في جناح الأسلحة، ويتطلب تعبئة استمارة والتوجه إلى نقاط البيع بالمعرض لشراء تذكرة التميز.

وتبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.يذكر أن جناح الأسلحة يشهد إقبالاً كبيراً من عشاق الصيد والمقناص، الذي وفر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135500
منذ ساعتين
طيب ..

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أحدث التعليقات

ناصر
المفروض هذولا يبعدون عن الكوره كلها هذا سبب الفشل عندنا يطرد علي كيفه ويجيب علي كيفه
بوشهد
ان شاء الله نشوف له اثر على البلد من حيث تقيليل البطالة والفقر
احمد
ليس مدحاً للذات... بل تعريف بنفسي... قبل ما يقارب اربع سنوات او يزيد غطت الصحيفة خبر سطو مسلح على عربة نقل اموال بالرياض ونتج...
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري
سلطان
الله يقويكم بس خلونا نصدق او انتم اصدقو وهروب العمال من الكفلى الظاهر ماله طاري

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