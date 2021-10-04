بالفيديو.. أول مواطنة تحصل على رخصة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة تروي تجربتها

عادل الحربي (صدى):
أعلنت المواطنة صالحة الكريثي، عن حصولها على رخصة دلالة في الحلقة بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة ، كأول امرأة في المملكة بهذه المهنة
قالت صالحة الكريثي: " دخلت السوق عن طريق زوجي وولدي حيث كانا يعملان بالحلقة حيث يأخذان طبلية ويضعان عليها البضاعة لبيعها، وبعد فترة رأى زوجي أن فيها رزقا وفيرا، وكنت موظفة، لكن زوجي عرض علي العمل في حلقة الخضار مع ابني وكانت فكرة جديدة، واستخرجت سجلا تجاريا وبدأت العمل".
وأضافت "بدأ ولدي يبحث عن مبسط، ووجدناه، وبالتواصل مع الجهات المعنية، حيث جميعهم رحبوا بالانضمام في حلقة الخضار كأول امرأة سعودية تدخل هذا المجال، وتم تأجير مبسط وهذا من فضل الله ثم جهود زوجي وابني، وتشجيعهما لي أن أعمل وبعد فترة من العمل طلبت رخصة دلالة، وحصلت عليها".