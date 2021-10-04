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بالفيديو.. أول مواطنة تحصل على رخصة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة تروي تجربتها

منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. أول مواطنة تحصل على رخصة الدلالة بسوق الخضار والفاكهة تروي تجربتها

عادل الحربي (صدى):
أعلنت المواطنة صالحة الكريثي، عن حصولها على رخصة دلالة في الحلقة بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة ، كأول امرأة في المملكة بهذه المهنة

قالت صالحة الكريثي: " دخلت السوق عن طريق زوجي وولدي حيث كانا يعملان بالحلقة حيث يأخذان طبلية ويضعان عليها البضاعة لبيعها، وبعد فترة رأى زوجي أن فيها رزقا وفيرا، وكنت موظفة، لكن زوجي عرض علي العمل في حلقة الخضار مع ابني وكانت فكرة جديدة، واستخرجت سجلا تجاريا وبدأت العمل".

وأضافت "بدأ ولدي يبحث عن مبسط، ووجدناه، وبالتواصل مع الجهات المعنية، حيث جميعهم رحبوا بالانضمام في حلقة الخضار كأول امرأة سعودية تدخل هذا المجال، وتم تأجير مبسط وهذا من فضل الله ثم جهود زوجي وابني، وتشجيعهما لي أن أعمل وبعد فترة من العمل طلبت رخصة دلالة، وحصلت عليها".

جدة
المملكة
سوق الخضار
الدلالة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135500
منذ 50 دقيقة
موفقه خير ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17898
منذ 28 دقيقة
والله فيها خير ..

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أحدث التعليقات

احمد
المهم الاخفاقات التي رأيتها من وزارة التجاره كثيره .. واتمنى تقبل النقد البناء فهو اساس البناء.. وللمصداقيه اطالب من متحدث التجاره تكذيبي او اثبات...
احمد
الحق ان موظفي استلام بلاغات التجاره وكذلك الاقسام التي زرتها كانو في قمة الاخلاق في تعاملهم مع المراجعين..سواء انا او غيري ...ولاكن كأداء تنظيمي...
4everx2
اذا هو كان متعمد انه يفقأ عينها فهو يستحق العقاب الرادع بالمثل اما اذا كان غير متعمد فالاوجب انها تقبل المال ألذي هي تريده...
4everx2
السبب بتوظيف هاؤلاء هو أن أصحاب هذه الشركات والمؤسسات يرغبون الأجنبي لأنه يرضى براتب القليل ويعمل ساعات طويلة عكس السعودي
د محمد ماجد بخش
الدكتورة زهرة ضد ضرب المدام١ بالمدام٢ .. وهذا ما فهمته من الكلام .. حتى مجرد الفكرة عندها مرفوضة

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