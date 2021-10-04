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العريس تورط وسط السيول
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135500
منذ 37 دقيقة
كل على قد حاله يمشي حاله بخشم رياله ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الدكتورة زهرة ضد ضرب المدام١ بالمدام٢ .. وهذا ما فهمته من الكلام .. حتى مجرد الفكرة عندها مرفوضة
د محمد ماجد بخش
والله فيها خير ..
نجاة محمد
الحمد لله علي السلامة
ع. س. ع
اتحداهم يخصمون علية لو هللة واحدة والله غير يحوسهم حوس هذا البكاية التبطحية والرزق على الله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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