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وفاء عامر : أنا عمري ما أطلب الطلاق من زوجي حتى لو خاني
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135500
منذ 44 دقيقة
جيده ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
الدكتورة زهرة ضد ضرب المدام١ بالمدام٢ .. وهذا ما فهمته من الكلام .. حتى مجرد الفكرة عندها مرفوضة
د محمد ماجد بخش
والله فيها خير ..
نجاة محمد
الحمد لله علي السلامة
ع. س. ع
اتحداهم يخصمون علية لو هللة واحدة والله غير يحوسهم حوس هذا البكاية التبطحية والرزق على الله
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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