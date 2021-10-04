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"آل الشيخ": هناك 4 مناطق في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجانًا للجميع

منذ 5 ساعات
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"آل الشيخ": هناك 4 مناطق في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجانًا للجميع

الرياض (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن هناك 4 مناطق من 4 منطقة في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجانًا ومتاحة لكافة الزوار.

وقال "آل الشيخ" في المؤتمر الصحفي: "من 14 منطقة في 4 مناطق سيكون الدخول فيها مجانًا لكل السعوديين والمقيمين والزوار للرياض في الموسم بالنسبة للأسعار تنافسية في كل المنطقة والعالم وتكون مناسبة للجميع".

وعن الالتزام بالإجراءات الصحية، أضاف: "سيكون في تنسيق كامل للإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والجهات التنمية والفئة العمرية لأخذ اللقاح من ضمن الاشتراطات ووزارة الصحة إذا أقل من 12 سنة فمسموح مرافقة أهلهم".

أما فيما يتعلق بالسوق السوداء، تابع: "السوق السوداء بنسبة تتجاوز 99% منتهية في موسم الرياض هذا العام وأوجه لـ سدايا الشكر واستفدنا منهم العديد لتوفير أعلى جودة في موسم الرياض".

السوق السوداء
الهيئة العامة للترفيه
موسم الرياض
الاشتراطات الصحية.
تركي آل الشيخ
الإجراءات الصحية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8560
منذ ساعة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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أحدث التعليقات

سعيد
سبحان الله كان في الهلال غير مرضى والان اخذ وضعه في الشباب وان شاء الله في المنتخب
مايباخ
الصين تقول نحن هنا وقد تكون ملعوبه منها ، وقد يكون عمر الطفل اختيارا ذكيا لعدم مساءلته قانونيا نظرا لصغر سنه
نمرود
كان سيئ مع الهلال لكن راح للشباب ابدع
ابوبدر
سبحان الله اعطاها شيء واخذ منها شيء . الله المستعان . الله يهديها ويصلح حالها ويتوب عليها ويغفر لها عن اعمالها
عندما يغيب المساء
الله المستعان اتذكر يوم مات ابي جت وحده من المحاضرات قالت تقسمي حزنك طول السنين

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