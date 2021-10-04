"آل الشيخ": هناك 4 مناطق في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجانًا للجميع

الرياض (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن هناك 4 مناطق من 4 منطقة في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجانًا ومتاحة لكافة الزوار.
وقال "آل الشيخ" في المؤتمر الصحفي: "من 14 منطقة في 4 مناطق سيكون الدخول فيها مجانًا لكل السعوديين والمقيمين والزوار للرياض في الموسم بالنسبة للأسعار تنافسية في كل المنطقة والعالم وتكون مناسبة للجميع".
وعن الالتزام بالإجراءات الصحية، أضاف: "سيكون في تنسيق كامل للإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والجهات التنمية والفئة العمرية لأخذ اللقاح من ضمن الاشتراطات ووزارة الصحة إذا أقل من 12 سنة فمسموح مرافقة أهلهم".
أما فيما يتعلق بالسوق السوداء، تابع: "السوق السوداء بنسبة تتجاوز 99% منتهية في موسم الرياض هذا العام وأوجه لـ سدايا الشكر واستفدنا منهم العديد لتوفير أعلى جودة في موسم الرياض".