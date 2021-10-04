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"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل 

منذ ساعة
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"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل 

الرياض (صدى):

انتهى اجتماع منظمة الدول المصدِّرة للبترول "أوبك"، بزمن قياسي بالاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط عكست اتجاهها اليوم الاثنين قبل اجتماع تعقده أوبك+ لمراجعة سياسة الإنتاج والذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد-19.

وارتفع سعر خام مزيج برنت 0.10% إلى 79.36 دولار للبرميل. وحقق برنت 1.5% من المكاسب الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وارتفع سعر النفط الأميركي 0.4% إلى 75.91 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.

الاتفاق
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برميل
زمن قياسي
أوبك بلس
منظمة الدول المصدِّرة للبترول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135500
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههه صدق هو اصلا هو مو راضي يجدد حتي يرفع راتبة حسب كلام و كيل اعمالة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
آه دول شوية صيع ياقدع ..
نجاة محمد
رزقة
ابو محمد 😎 ✍️
كل على قد حاله يمشي حاله بخشم رياله ..

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