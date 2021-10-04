"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل 

الرياض (صدى):
انتهى اجتماع منظمة الدول المصدِّرة للبترول "أوبك"، بزمن قياسي بالاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل.
وكانت أسعار النفط عكست اتجاهها اليوم الاثنين قبل اجتماع تعقده أوبك+ لمراجعة سياسة الإنتاج والذي قد يقرر ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يستمر مع تعافي العالم بشكل متقطع من جائحة كوفيد-19.
وارتفع سعر خام مزيج برنت 0.10% إلى 79.36 دولار للبرميل. وحقق برنت 1.5% من المكاسب الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وارتفع سعر النفط الأميركي 0.4% إلى 75.91 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.